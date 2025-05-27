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港護照擬9月加價7.6美元 19年首漲 速遞美歐費用加幅51%

香港新聞組／香港27日電
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香港特區護照擬加價60元，入境處預計每年可增加1.04億元收入，最快在9月生效。（取材自維基百科）
香港特區護照擬加價60元，入境處預計每年可增加1.04億元收入，最快在9月生效。（取材自維基百科）

香港入境處26日向立法會提交文件，建議9月起調高入境處轄下28項收費，包括申請簽證、特區護照等的費用，增幅由3%至51%。16歲或以上者申請護照的費用擬加價60元（港幣，下同，約7.6美元），16歲以下者護照加價30元，其中申領特區護照費用19年來首次提高，料每年可增加1億400萬元（約1327萬美元）收入。

綜合香港01、明報報導，入境處表示，調整收費是基於「收回成本」和「用者自付」原則，加價幅度為3%至51%，收回成本率有望升至19%至100%。入境處表示會定期檢討這些收費項目的成本，並根據「用者自付」原則，在有需要時提交調整收費建議。

入境處表示，建議對大部分市民日常生活的影響輕微，對一般營商活動影響亦有限，考慮到公眾反應，當局認為一次過提高收費至收回全部成本並不切實可行，加價旨在逐步收回成本。根據文件，新收費下共有9個項目的收回成本比率逾9成，仍有15項服務收回成本的比率低於一半。

入境處建議年滿16歲的人士申領特區護照，32頁護照計畫由370元加價至430元，48頁由460元加價至520元。加價後，收回成本率達78%及91%。

未滿16歲人士申領32頁及48頁護照，由現時185元及230元，加價至215元及260元，兩者均加價30元。申請修訂護照，費用從現時的84元增至110元，作出批注費用亦會增加30元至200元。

港府最近一次調整申領32頁護照費用是在2006年，上次調整48頁護照費用則在2000年。

香港特別行政區護照提供32頁和48頁兩種選擇，主要原因在於滿足不同旅行需求和簽證需求。32頁護照適合較少旅行或對簽證需求較低的旅客，而48頁護照則適合需要多次旅行或經常前往需要多張簽證國家/地區的旅客。

將護照寄往香港以外的附加費亦同步上調，其中速遞到北美及歐洲的費用由205元加至310元，加幅是受影響服務中最高、達51%。其餘加價服務包括海員身分證、多次通用回港證及過境簽證等，整體加幅介乎3%至51%。

此外，入境處建議將申請普通簽證和過境簽證的費用，由230元和120元，調高至330元和170元。如要改變逗留條件，例如延長逗留期限，亦需繳交330元，比以往貴100元。

圖為一架國泰航空飛機日前從香港國際機場跑道起飛。 （美聯社）
圖為一架國泰航空飛機日前從香港國際機場跑道起飛。 （美聯社）

而有效期1年及3年的多次入境證，費用亦會增加到670元和1350元，分別比以往貴200和415元。有效期7年的44頁和92頁簽證身分書，費用會增加至325元和450元，比以往貴40和80元。

護照 簽證 香港

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