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科大金融系試卷不慎外洩 128學生須重考

香港新聞組／香港25日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港科技大學金融學系一項課程的試卷在考試前外洩，導致22日的考試作廢，受影響逾百名考生須短期內補考。

大公報報導，科大學生會編輯委員會在社交平台發文指，金融學系講座教授Utpal Bhattacharya23日發電郵通知修讀FINA 3103課程L1及L2班的學生，指22日應考的期末考試考卷於試前外洩，有部分同學看到，宣布該場考試無效，受影響的全體學生須於30日重考，並為事件致歉。

而課程的助教指，事件起因是在發布考試座位表等資料時不慎附上考卷的檔案，雖然已即時移除，但未有留意平台仍會保存曾上載文件，令學生有機會看到，又提到自己與教授將因今次事件接受處分。

 報導指出，科大回應表示，確認獲悉金融學系一項課程的試卷在考試前外洩，受影響考生將於短期內進行補考。校方強調，所有校內考試均嚴格遵循公平公正原則，以確保每位考生的能力獲得合理評核。科大已提醒相關教學人員必須妥善保存及處理試卷，避免同類事件再發生。

據了解，是次受影響的班別L1及L2班共有128名學生入讀。

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