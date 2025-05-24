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哈佛被禁招收國際生 港澳教育局處稱願提供轉學支持

記者陳湘瑾／即時報導
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川普政府22日宣布禁止哈佛大學招收國際學生，並強制現有外國學生轉學，目前至少有六家香港的大學表示能提供相關支持。（取材自香港科技大學官網）
川普政府22日宣布禁止哈佛大學招收國際學生，並強制現有外國學生轉學，目前至少有六家香港的大學表示能提供相關支持。（取材自香港科技大學官網）

川普政府22日宣布禁止哈佛大學招收國際學生，並強制現有外國學生轉學。香港教育局和澳門教育及青年發展局這兩天表示，鼓勵大學協助在美有轉校需要的學生，目前至少六家香港的大學表示能提供相關支持。

香港教育局局長蔡若蓮23日在臉書發文，對於受美國留學生政策影響的國際學生，香港教育局已呼籲全港所有大學，為合資格者提供便利措施，維護學生和學者的正當合法權益。而院校亦各按其多元招生及人才政策，吸引頂尖人才。

就哈佛大學被禁止招收國際學生，蔡若蓮表示，香港教育局已即時與香港大學聯繫，呼籲他們積極行動。亦聯繫了哈佛大學香港校友會，為獲錄取赴哈佛大學升學的同學提供全面支援。香港各大學均積極回應及密切留意情況。

澳門教育及青年發展局（教青局）也在24日的公告「鼓勵高校協助在美有轉校需要的學生，持續吸引國際優秀學子來澳升學」中提到，相關事件仍在不斷變化中，教青局密切關注最新動向。

教青局稱，鼓勵澳門大學留意最新情況，為倘有受影響的學生提供轉學便利及協助，保障學生就學權益，而具體措施將由各大學按實際情況訂定。教青局已聯絡在該校就讀的澳門學生，隨時提供諮詢及協助。

據香港媒體，香港已有至少六所大學表示願意協助受影響的哈佛學生赴港就學。香港城市大學將提供包括特別獎學金在內的多方面支援，並邀請博士生的原指導教授擔任共同指導；香港嶺南大學將透過新設的轉學生專屬申請通道，供受影響學生在網上提交入學申請。

香港理工大學表示，專責的招生團隊將為轉學生提供全面支援和指導，包括提供獎學金等，協助他們快速完成轉學過程；香港中文大學稱，將積極招收來自世界各地的優秀學生，為他們提供全面的支援，歡迎任何國家和地區的學生申請入讀。

香港浸會大學表明，將因應特殊情況，向需要更改升學計劃的非本地學生提供特別升學安排，包括直接取錄，並按實際情況為他們提供支援。　　

香港 澳門 升學

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