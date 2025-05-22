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坐電車、登張保仔號…木村光希代言香港 盛讚如電影迷人

香港新聞組／香港22日電
日本名星木村拓哉的次女木村光希近日應香港旅遊發展局邀請，來香港遊覽中、上環等地。（取材自香港旅遊發展局）
日本名星木村拓哉的次女木村光希近日應香港旅遊發展局邀請，來香港遊覽中、上環等地。（取材自香港旅遊發展局）

日本萬人迷木村拓哉的次女、有「最強星二代」之稱的木村光希，近日應香港旅遊發展局邀請，抵香港遊覽中、上環等地，並拍攝宣傳片。她在旅程中乘坐電車，遊覽中環大館等地標景點，又登上「張保仔號」欣賞維港夜景。木村光希盛讚香港的每個瞬間都如電影場景般迷人。

香港01報導，日本人氣女神、Instagram擁有360萬粉絲的木村光希，本身亦是日本萬人迷木村拓哉的次女、有「最強星二代」之稱。她早前應旅發局邀請訪港，並為香港拍攝宣傳片，分享她對不同景點的感受。

據報導，在行程中，木村光希主要深入遊覽中環、上環等地標，包括遊覽中環大館及街頭藝術小區等景點，並乘坐旅客必打卡的電車遊覽港島區；她亦登上了傳統中式三桅帆船「張保仔號」，欣賞香港獨特的迷人夜景。

報導指出，旅程之後，木村光希分享稱，由大館獨特的建築美學，到中環街巷色彩繽紛的壁畫；從電車穿梭摩天大廈的清脆鈴聲，到維多利亞港波濤輕拍岸邊的醉人景致，香港的每個瞬間都如電影場景般迷人。木村光希讚道，香港這座城市總能激發她的想像力，讓她每次到訪都渴望探索更多不同體驗。

報導說，今次邀請木村光希為港宣傳的旅發局表示，希望透過木村光希這位年輕時尚偶像的視角，引領新一代旅客探索香港獨特的中西文化薈萃與標誌性天際線，鼓勵旅客遊歷香港。

日本名星木村拓哉的次女木村光希，香港旅發局拍攝宣傳片。（取材自香港旅遊發展局）
日本名星木村拓哉的次女木村光希，香港旅發局拍攝宣傳片。（取材自香港旅遊發展局）
日本名星木村拓哉的次女、有「最強星二代」之稱的木村光希，代言香港觀光。（取材自香...
日本名星木村拓哉的次女、有「最強星二代」之稱的木村光希，代言香港觀光。（取材自香港旅遊發展局）

香港 日本 木村拓哉

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