港將引入8工種專才 年齡放寬至40歲以下 目標3年1萬人

港府擴大引才計畫，本月將增設渠道引入八個工種的指定技術專才赴港，申請門檻放寬至40歲以下，包括電工、升降機技工、海員、飛機維修及新型工業如人工智能及機械工程技術員等，並視情況適時調整。（中通社）

香港 施政報告提出優化「一般就業政策」及「輸入內地人才」計畫，新增渠道吸納技術工種專才。有消息人士透露，特區政府本月內將公布新措施，增設渠道引入八個工種的指定技術專才赴港，包括電工、升降機技工、海員、飛機維修及新型工業如人工智能 及機械工程技術員等，申請年齡門檻放寬至40歲以下，並視乎情況適時調整，目標是3年輸入1萬個名額。

有電梯工會代表認為，除了透過輸入勞工外，亦要結合本地培訓和政策支持，才能確保人手穩定，期望特區政府定期與業界溝通，檢討外勞輸入數量。

文匯報報導，根據特區政府勞工及福利局公布的「2023年人力推算」報告，預計到2028年，本地勞動人口將微升至約356萬，但不足以填補空缺，人力缺口將擴大至18萬人，當中欠缺6萬至6.5萬熟練技術人員，占2028年整體短缺人數逾三分之一，部分高需求工種包括屋宇及機電設施維修技工、飛機維修技術員等。

據報導，勞工及福利局局長孫玉菡早前表示，香港4年後除欠缺熟練技工外，現有技工亦年紀偏大，中位數達50歲，四成為55歲以上，故要有新渠道吸入年輕技工，初步構想是輸入與城市運作和經濟發展有關的技工，如高端製造業技工，計畫未來3年共設一萬個配額。

香港電梯業總工會理事長黃國基表示，每年約有150名至160名機構學生通過學徒培訓晉升為「師傅」，預計新血可勉強應對每年約1000部新增電梯的保養需求。不過，工會估計15%即約900名持牌技工為60歲以上，未來五年或逐漸退出市場，故仍需補充人手。

他指出行業需結合本地培訓、外勞輸入及政策支持，才能確保人手穩定，建議政府定期與業界溝通，檢討輸入外勞數量，避免過量輸入影響行業生態。工會同時亦希望與政府合作推動更多學徒計畫，吸引年輕人投身電梯行業。

民建聯人力事務發言人、立法會議員顏汶羽表示，面對勞動力老化及缺乏新人入行，令香港部分行業長時間欠缺熟練的技術人員，影響香港發展甚至城市運作，相信引入有一定資歷及技術能力的人才可解香港燃眉之急。

他建議個別須考取香港牌照的工種，若來港專才在限期內未能成功考牌兩次，就需要退出計畫。同時，特區政府應協助培訓更多本地新血，包括推動業界改善本地工人待遇，以吸引新人入行。