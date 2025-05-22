我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府槍擊2死 川普發文：激進主義必須立刻終結

NBA東區冠軍賽G1／哈利伯頓絕殺扳平 奈史密斯飆分秀讓尼克飲恨

港將引入8工種專才 年齡放寬至40歲以下 目標3年1萬人

香港新聞組／香港22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
港府擴大引才計畫，本月將增設渠道引入八個工種的指定技術專才赴港，申請門檻放寬至40歲以下，包括電工、升降機技工、海員、飛機維修及新型工業如人工智能及機械工程技術員等，並視情況適時調整。（中通社）
港府擴大引才計畫，本月將增設渠道引入八個工種的指定技術專才赴港，申請門檻放寬至40歲以下，包括電工、升降機技工、海員、飛機維修及新型工業如人工智能及機械工程技術員等，並視情況適時調整。（中通社）

香港施政報告提出優化「一般就業政策」及「輸入內地人才」計畫，新增渠道吸納技術工種專才。有消息人士透露，特區政府本月內將公布新措施，增設渠道引入八個工種的指定技術專才赴港，包括電工、升降機技工、海員、飛機維修及新型工業如人工智能及機械工程技術員等，申請年齡門檻放寬至40歲以下，並視乎情況適時調整，目標是3年輸入1萬個名額。

有電梯工會代表認為，除了透過輸入勞工外，亦要結合本地培訓和政策支持，才能確保人手穩定，期望特區政府定期與業界溝通，檢討外勞輸入數量。

文匯報報導，根據特區政府勞工及福利局公布的「2023年人力推算」報告，預計到2028年，本地勞動人口將微升至約356萬，但不足以填補空缺，人力缺口將擴大至18萬人，當中欠缺6萬至6.5萬熟練技術人員，占2028年整體短缺人數逾三分之一，部分高需求工種包括屋宇及機電設施維修技工、飛機維修技術員等。

據報導，勞工及福利局局長孫玉菡早前表示，香港4年後除欠缺熟練技工外，現有技工亦年紀偏大，中位數達50歲，四成為55歲以上，故要有新渠道吸入年輕技工，初步構想是輸入與城市運作和經濟發展有關的技工，如高端製造業技工，計畫未來3年共設一萬個配額。

香港電梯業總工會理事長黃國基表示，每年約有150名至160名機構學生通過學徒培訓晉升為「師傅」，預計新血可勉強應對每年約1000部新增電梯的保養需求。不過，工會估計15%即約900名持牌技工為60歲以上，未來五年或逐漸退出市場，故仍需補充人手。

他指出行業需結合本地培訓、外勞輸入及政策支持，才能確保人手穩定，建議政府定期與業界溝通，檢討輸入外勞數量，避免過量輸入影響行業生態。工會同時亦希望與政府合作推動更多學徒計畫，吸引年輕人投身電梯行業。

民建聯人力事務發言人、立法會議員顏汶羽表示，面對勞動力老化及缺乏新人入行，令香港部分行業長時間欠缺熟練的技術人員，影響香港發展甚至城市運作，相信引入有一定資歷及技術能力的人才可解香港燃眉之急。

他建議個別須考取香港牌照的工種，若來港專才在限期內未能成功考牌兩次，就需要退出計畫。同時，特區政府應協助培訓更多本地新血，包括推動業界改善本地工人待遇，以吸引新人入行。

香港 人工智能

上一則

湖南68歲摩的司機兩度性侵14歲女 判3年半…法官被痛罵

下一則

魔性神曲變商標 麥當勞中國申請註冊badabababa商標

延伸閱讀

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」
古天樂新片化身偵探 飯店抓姦變命案

古天樂新片化身偵探 飯店抓姦變命案
阿信香港逛街遭店員「圍堵索簽名」半小時 40份簽到發抖

阿信香港逛街遭店員「圍堵索簽名」半小時 40份簽到發抖
海外港學者寫2019年社運口述史 鼓勵深耕社群延續香港故事

海外港學者寫2019年社運口述史 鼓勵深耕社群延續香港故事

熱門新聞

北京中日友好醫院醫師肖飛(右)與住院醫師董襲瑩(左)不倫案，中國國家衛健委今宣布，肖飛被吊銷醫師執業證書並遭解聘；董襲瑩的醫學院入學資格證實為造假，其畢業證書及醫師資格、執業證書均被撤銷。(取材自微博)

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

2025-05-15 11:14
巴西總統魯拉（左二）與妻子姜嘉（左一）訪華，與習近平（右二）與彭麗媛（右一）合影。 （歐新社）

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

2025-05-16 11:09
黃楊鈿甜有「小趙麗穎」稱號。(微博)

坑爹？中國17歲女演員戴230萬耳環掀波 父為退休公務員

2025-05-15 20:56
中國年僅9歲的圍棋天才朱宏鑫19日晚上跳樓身亡，據傳他長期遭父親凌虐，只要輸棋就被打。（翻攝自微博）

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

2025-05-21 17:56
馬彬（右）的結婚照。（取材自微博）

山東準新郎返鄉 吃下爺爺燉的雞致肝衰竭 百人捐血救不回

2025-05-19 09:30
中國國台辦新聞發言人陳斌華14日主持例行記者會，他就美國總統川普提及統一的言論做出回應。(記者陳政錄／攝影)

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

2025-05-14 09:00

超人氣

更多 >
劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」
在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留
健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵

健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵
3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強

3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強
輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡