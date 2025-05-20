14歲兒藏太空油毒品 港父報警 社工：非最好解決方式

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 長沙灣蘇屋邨一名14歲少年涉嫌在家藏有一批太空 油煙彈，其父18日晚報警，少年當場被捕。涉案毒品市值約8300元，案件由深水埗警區刑事調查隊第九隊跟進。警方提醒市民，「太空油」已被列為毒品，任何人販運危險藥物，最高判囚終身。

明報報導，警方18日晚上7時許接獲50歲男子報案，指懷疑其子在長沙灣蘇屋邨寓所藏毒。警員接報到場，在報案人兒子房間檢獲一支電子煙加熱器及26枚含太空油主要成分依托咪酯的煙彈，遂以涉嫌管有危險藥物拘捕該14歲兒子。

據報導，港府 今年2月刊憲將依托咪酯及其3種類似物列作毒品。根據警方統計，今年首4個月錄得269宗涉太空油案件，拘捕333人，當中70人為21歲以下；而去年全年共有195宗涉太空油案件，拘捕278人，當中61人為21歲以下。數字顯示，今年首4個月的案件宗數及被捕人數，皆超過去年全年。

報導引述香港青年協會「青年違法防治中心」抗毒服務單位主任文習武說，刊憲前後接獲的求助個案未見下跌，「很多正吸食的（青少年）也繼續吸食，只是吸得小心些、隱蔽些」。他說青協接獲的求助個案不乏初中生，年紀最小12歲，「有些是升中後認識到一些正吸太空油朋友，出於貪玩、跟潮流，開始接觸毒品」。

報導指出，文習武稱，報警並非解決青少年吸毒的唯一方法，更可能造成反效果，破壞親子關係，「你找警察拘捕子女後，要怎樣跟他們再相處呢？」他建議家長可先與子女溝通，嘗試了解吸毒背後原因，「是受朋輩影響抑或只是好奇、貪玩試一兩啖」，再對症下藥，並尋求社工等專業人士協助。

報導稱，警方回覆查詢稱，1月引入依托咪酯快速檢測試紙，截至上月底，前線人員在街上巡邏時，基於試紙呈陽性結果，已拘捕54人懷疑吸太空油，將繼續打擊毒品供應，並加強禁毒宣傳教育。