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網傳染新冠驟逝 陳奕迅幽默發文報平安：復活先吃肉

香港新聞組／香港20日電
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陳奕迅吃美食報平安。（取材自Instagram）
陳奕迅吃美食報平安。（取材自Instagram）

香港歌手陳奕迅（Eason）因感染新冠肺炎，上周緊急取消原訂16日起一連3天在高雄巨蛋的演唱會，並透過社群向歌迷誠摯致歉，未料內地抖音網友19日晚瘋傳他因病過世，曾在選秀節目加入他戰隊的葉曉粵很是擔心，立即聯絡團隊得知是假消息，第一時間發文替他闢謠，陳奕迅稍早也更新IG限動，力破網友造謠的假消息。

歌手葉曉粵發文怒斥假消息。（取材自微博）
歌手葉曉粵發文怒斥假消息。（取材自微博）

陳奕迅日前寫下：「非常遺憾...等了十二年的高雄巨蛋，沒想到一夜之間就被病毒攪垮了。造成觀眾的失望還有團隊的困擾，在此表達我誠摯的歉意。我會遵照醫囑，努力恢復健康，盡快回到高雄，在舞台上跟大家見面。」

陳奕迅本周將在高雄巨蛋展開2周、6場演唱會。（圖／My Kan提供）
陳奕迅本周將在高雄巨蛋展開2周、6場演唱會。（圖／My Kan提供）

但19日晚微博卻瘋傳陳奕迅過世的消息，葉曉粵則氣憤發文說：「陳奕迅去世是假新聞，和老師的助手求證說新聞是假的，Eason老師現在人好好的！ 造謠的人真的太可恥了！！」

陳奕迅感染新冠肺炎休息中。（取材自微博）
陳奕迅感染新冠肺炎休息中。（取材自微博）

陳奕迅休養後好轉許多，稍早Po吃肉的照片，表示復活後先吃個肉，反擊網友造謠的死訊，而對於因病延後在高雄巨蛋的3場「Fear and Dreams」巡演，團隊緊急協調後續安排，宣布16、17、18日的3場演出延期至29、30、31日，已購票觀眾可持原票於新場次原座位入場，若選擇退票，觀眾請依照拓元售票系統公告之退票方式辦理，主辦單位將全額退款。

香港 抖音 新冠肺炎

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