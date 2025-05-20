我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「陪老闆睡前聊天」週刊爆王文洋奪女大生初夜 開心給2疊鈔票

TLC實境「我的600磅人生」女主角病逝 得年40歲

海外港學者寫2019年社運口述史 鼓勵深耕社群延續香港故事

香港新聞組／香港20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
「半世紀的抗爭：香港2019年社運口述史」匯集來自不同群體的老中青的社運經歷與離散故事，26日將在倫敦舉辦新書發布會。（取材自Instagram）
「半世紀的抗爭：香港2019年社運口述史」匯集來自不同群體的老中青的社運經歷與離散故事，26日將在倫敦舉辦新書發布會。（取材自Instagram）

移居海外的幾位香港學者，一年前牽頭展開「香港社運口述歷史計畫」，訪問十多位於1970年代起就參與香港社運的離散港人，並匯集成書，希望透過口述歷史的方式，將受訪者的生活、思考與參與香港民主運動的經歷，再次呈現於香港離散社群和國際社會，讓大眾回憶的同時能「展開一場對話」，繼續思考不同社群發展的路徑。

自由亞洲電台報導，籌備約一年的「半世紀的抗爭：香港2019年社運口述史」，匯集來自不同階層、群體、政治陣營的老中青的社運經歷與離散故事。他們經歷過「1989年六四事件」、「2003年反23條」、「2007年紮鐵工潮」、「2009年反高鐵」、「2012年反國教」「2024年雨傘運動」，再一起參與過2019年「反送中運動」後離開香港，部分受訪者選擇匿名。

這本書由黎恩灝、崔永健、陳啟睿、黃智斌及蔡俊威5位在北美和英國的學者編輯。編委蔡俊威說，過往「主流歷史是由勝利者或政權書寫，做學術可貴之處是保存歷史全面及真實面貌」，在港學者未必做到，便由海外繼續。他認為當權者往往操縱主流論述，如果在海外仍能自由書寫，可保存不被政權接納的說法。

黎恩灝指：「離散群體已建立了4、5年，在我們觀察其實都在找不同未來發展路向。訪問過程中也能鼓勵離散港人如果想建設社群，有動力發展。」他深信鞏固社群不一定只有學者、組織者可以做，亦不一定只有與政權抗爭。

訪問過程中，黎恩灝發現採訪與被訪者都透露出無力感，但在對話過程中不時有新的自我發現：「大環境令大家悲觀。對目前形勢疑惑時，便看過去歷史，再想前路如何」。

香港人還有什麼出口？黎恩灝說：「如果我們純粹將香港離散社群的命運聚焦在如何與國際局勢掛鉤，這樣一定會很悲觀，因為客觀地說香港議題已不再是國際社會焦點。」「我們想用這本書鼓勵香港人，大環境比較不確定便返回社群建設，深耕細作，繼續思考不同社群發展的路徑。」

「半世紀的抗爭：香港2019年社運口述史」將於26日在倫敦舉辦的香港行動文獻庫展覽有一場新書發布會。這本書設中英翻譯，亦有電子版，將會送到不同社區圖書館，以鼓勵更多社群發揮想像深耕細作，甚至在不同地方群體進行口述歷史，以延續香港人故事。編委們說：「這本書不個句點，而是起點」。除了「翻開記憶」，「打開對話」，更是彼此「可延續的共鳴。」

香港 反送中 六四

上一則

4月經濟放緩 中國官方：頂住壓力、穩定成長

下一則

四川1中學2種餐…教職工吃得好 學生：要靠老乾媽下飯

延伸閱讀

陳妍希新老公是香港不老男神…曝肖戰私訊內容曝光

陳妍希新老公是香港不老男神…曝肖戰私訊內容曝光
中國人在日本開車撞傷4名小學生後逃跑 日媒：駕車前曾飲酒

中國人在日本開車撞傷4名小學生後逃跑 日媒：駕車前曾飲酒
張哲瀚遭封殺後求生 香港開唱吐心聲：難忘那一天

張哲瀚遭封殺後求生 香港開唱吐心聲：難忘那一天
禾賽傳保密申請上市 今年將在香港募股

禾賽傳保密申請上市 今年將在香港募股

熱門新聞

北京中日友好醫院醫師肖飛(右)與住院醫師董襲瑩(左)不倫案，中國國家衛健委今宣布，肖飛被吊銷醫師執業證書並遭解聘；董襲瑩的醫學院入學資格證實為造假，其畢業證書及醫師資格、執業證書均被撤銷。(取材自微博)

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

2025-05-15 11:14
巴西總統魯拉（左二）與妻子姜嘉（左一）訪華，與習近平（右二）與彭麗媛（右一）合影。 （歐新社）

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

2025-05-16 11:09
中國國台辦新聞發言人陳斌華14日主持例行記者會，他就美國總統川普提及統一的言論做出回應。(記者陳政錄／攝影)

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

2025-05-14 09:00
黃楊鈿甜有「小趙麗穎」稱號。(微博)

坑爹？中國17歲女演員戴230萬耳環掀波 父為退休公務員

2025-05-15 20:56
網美在廣州高樓貼窗上演「活春宮」。(取材自X平台)

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

2025-05-08 08:30
馬彬（右）的結婚照。（取材自微博）

山東準新郎返鄉 吃下爺爺燉的雞致肝衰竭 百人捐血救不回

2025-05-19 09:30

超人氣

更多 >
懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到

懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到
冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案

冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案
美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」
南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」

南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」
65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利

65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利