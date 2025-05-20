海外港學者寫2019年社運口述史 鼓勵深耕社群延續香港故事

「半世紀的抗爭：香港2019年社運口述史」匯集來自不同群體的老中青的社運經歷與離散故事，26日將在倫敦舉辦新書發布會。（取材自Instagram）

移居海外的幾位香港 學者，一年前牽頭展開「香港社運口述歷史計畫」，訪問十多位於1970年代起就參與香港社運的離散港人，並匯集成書，希望透過口述歷史的方式，將受訪者的生活、思考與參與香港民主運動的經歷，再次呈現於香港離散社群和國際社會，讓大眾回憶的同時能「展開一場對話」，繼續思考不同社群發展的路徑。

自由亞洲電台報導，籌備約一年的「半世紀的抗爭：香港2019年社運口述史」，匯集來自不同階層、群體、政治陣營的老中青的社運經歷與離散故事。他們經歷過「1989年六四 事件」、「2003年反23條」、「2007年紮鐵工潮」、「2009年反高鐵」、「2012年反國教」「2024年雨傘運動」，再一起參與過2019年「反送中 運動」後離開香港，部分受訪者選擇匿名。

這本書由黎恩灝、崔永健、陳啟睿、黃智斌及蔡俊威5位在北美和英國的學者編輯。編委蔡俊威說，過往「主流歷史是由勝利者或政權書寫，做學術可貴之處是保存歷史全面及真實面貌」，在港學者未必做到，便由海外繼續。他認為當權者往往操縱主流論述，如果在海外仍能自由書寫，可保存不被政權接納的說法。

黎恩灝指：「離散群體已建立了4、5年，在我們觀察其實都在找不同未來發展路向。訪問過程中也能鼓勵離散港人如果想建設社群，有動力發展。」他深信鞏固社群不一定只有學者、組織者可以做，亦不一定只有與政權抗爭。

訪問過程中，黎恩灝發現採訪與被訪者都透露出無力感，但在對話過程中不時有新的自我發現：「大環境令大家悲觀。對目前形勢疑惑時，便看過去歷史，再想前路如何」。

香港人還有什麼出口？黎恩灝說：「如果我們純粹將香港離散社群的命運聚焦在如何與國際局勢掛鉤，這樣一定會很悲觀，因為客觀地說香港議題已不再是國際社會焦點。」「我們想用這本書鼓勵香港人，大環境比較不確定便返回社群建設，深耕細作，繼續思考不同社群發展的路徑。」

「半世紀的抗爭：香港2019年社運口述史」將於26日在倫敦舉辦的香港行動文獻庫展覽有一場新書發布會。這本書設中英翻譯，亦有電子版，將會送到不同社區圖書館，以鼓勵更多社群發揮想像深耕細作，甚至在不同地方群體進行口述歷史，以延續香港人故事。編委們說：「這本書不個句點，而是起點」。除了「翻開記憶」，「打開對話」，更是彼此「可延續的共鳴。」