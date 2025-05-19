國際花劍賽首摘金 香港選手蔡俊彥：夢到過千百次

國際劍聯花劍大獎賽18日晚在上海廣富林文化公園閉幕。香港選手蔡俊彥獲得男子花劍個人項目冠軍。（中新社）

2025年國際劍聯花劍大獎賽（上海站）18日晚落幕，世界排名第32的香港 選手蔡俊彥，決賽面對世界排名第6的義大利 前世界冠軍馬連尼，最終以15比12擊敗對手奪得生涯第一面FIE國際賽金牌，隊友張家朗則在準決賽落敗收穫銅牌。

文匯報報導，對蔡俊彥來說，這面金牌是他夢到過千百次的，「我感覺我在做夢」，他甚至拍了自己臉一下，證明這是真的。來上海參加過約六至七次的比賽，曾經最好的成績就是第三，「所以這也算是我的半個『福地』。」

說起能夠和張家朗一同在大獎賽拿獎牌，蔡俊彥直言，「通常都是他拿獎牌我拿不到，或者是他的名次比我高。」第一次比隊友的名次高，蔡俊彥毫不猶豫地表示，「要珍惜。」還笑言：「應該不會常常發生。」

張家朗說蔡俊彥是經歷過很艱難的一段時間，拿到今天的成績不容易。對此蔡俊彥表示，巴黎奧運 會之後自己盡量保持樂觀，「很困難。打不到巴黎我其實很傷心。」原本以為巴黎奧運會之後的比賽自己能夠有所收穫，但卻一直沒有，直到這一次、這一刻，「感謝我自己一直堅持住了。」

蔡俊彥說，自己此刻什麼都不打算去想，只想好好享受這一刻，慶祝一下，好好休息一下。「我感覺這應該是我人生打劍狀態最好的一次。」說起慶祝方式，蔡俊彥表示：「好好睡個覺吧，我好累啊。」