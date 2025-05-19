港大校長：川普砍大學資助惹學者離美 是香港吸才良機

香港大學校長張翔表示，川普介入頂尖大學校政並削減資助，屢傳知名學者離美，對香港而言是吸才良機。（新華社資料照片）

由於美國總統川普 干涉哈佛大學 等頂尖大學校政並刪減資助，因而屢傳知名學者離美；不時來美招攬人才的港大校長張翔表示，這對香港 來說是吸納海外人才的機會。他說昔日本地學者大學教授可能占八成並不健康，提醒香港應堅持開放及國際化，否則與內地城市沒什麼分別。

明報報導，去年及今年先後到訪哥倫比亞及哈佛的張翔表示，不少美國學者都對川普政策不快，資助被削也損士氣，形容美國政府對美國高等教育造成長遠破壞。他表示，有學者本來要去美國，因近期變化改變主意，也有內地學生收到美國普林斯頓大學或英國劍橋大學取錄，最終改到港大。張翔有信心表示，會帶領港大成為世界頂尖大學，並矢志讓港大與哈佛、劍橋齊名。

據報導，2018年上任的張翔一直力爭港大看齊英美頂級大學，港大排名現維持世界前20名。他說招聘多名學者後教研水平提升，形容目前哈佛、劍橋等與港大主要分別在於學術氛圍，「頂尖學者匯集，會形成文化及刺激學術氛圍，如到辦公室聊聊、喝個咖啡」。

報導說，曾被指隱瞞參與中國千人計畫而囚禁的奈米科學家、哈佛大學前化學系講座教授利伯，近日獲清華大學深圳國際研究生院聘任。張說對方本身有意赴港，傳媒報導後多了很多大學競爭，「清華給的條件可能比我們好，開的工資我問過，應該比我們高一些」。他慨嘆，「港大是清華每年budget一半，新加坡國立大學比我們高一倍」。

報導稱，教資會統計顯示，港大本地教員比率持續減少，內地教職員占更多，張翔說本地大學20年前本地教授可能占八成的情況並不健康，「世界性大學學者必須來自五湖四海」。

報導引述張翔說，吸引人才自然要好待遇，強調香港要保持開放，營造寬鬆環境吸引人才，而當人才赴港，香港在全球更有競爭力、吸引投資，「人才來了，機會就來了」。

另據港媒報導，張翔表示，「AI浪潮是機會，你要想搶到前面去，需要創意、無畏，勇敢做一些事情。」對於港大之前經歷的校政風波，他說，這階段已過去，在校委會領導下，一切都走上正軌，而且現在各個學院都在招人才、學生。