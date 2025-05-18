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港破跨境洗錢團 招內地人到港開傀儡戶口 涉1510萬美元

香港新聞組／香港18日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港商業罪案調查科15日搗破招攬內地人到港開設傀儡戶口的跨境洗黑錢集團，行動中有12人被捕，涉利用逾500個傀儡戶口及加密貨幣交易，清洗1.18億元（港幣，下同，約1510萬美元）黑錢。

明報報導，警方去年錄得近9.5萬宗罪案，詐騙案占近一半，按年升12%，去年逾1萬人涉詐騙被捕，其中七成三為傀儡戶口持有人。

據報導，被捕9男3女，年齡由20至41歲，當中兩人為骨幹成員，其餘10人為持傀儡戶口內地人，全部涉嫌串謀洗黑錢被捕，由探員帶署扣查。他們已被正式落案起訴相關罪名。

報導指，根據調查，該集團自去年中積極招攬內地人赴港開設傳統及數字銀行戶口，並利用該傀儡戶口接收各類詐騙案犯罪得益。持傀儡戶口內地人抵港後，犯罪集團會安排他們入住於旺角的「行動基地」，指示戶口持有人提取自己及他人戶口款項，再將款項帶至虛擬資產找換店兌換加密貨幣，以轉移及掩飾犯罪得益來源。

報導稱，警方行動當日在多處埋伏，發現兩傀儡戶口持有人往提款，待時機成熟將兩人拘捕，並同時搜查賊人據點。

報導說，警方初步調查發現，犯罪集團於去年7月至今年5月期間，以超過500個傀儡戶口清洗約1.18億元犯罪得益，其中1000萬元為58宗已舉報的詐騙案款項，該58宗詐騙案總損失約4320萬元。行動中，警方檢獲約105萬元現金、超過560張提款卡、多部手提電話、大量銀行文件以及相關虛擬資產交易紀錄。

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