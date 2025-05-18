香港公屋打濫 42戶擁內地物業、商鋪 房委會26伙全收回

2024/25年度房委會及房協，共查獲42宗公屋租戶擁有內地物業個案。(中通社資料照片)

2024/25年度香港 房委會及房協共查獲42宗公屋租戶擁有內地物業個案，最嚴重者涉及隱瞞擁有2個住宅物業，另有個案隱瞞擁有商鋪。其中房委會26宗個案全被發遷出通知書，房協16宗個案中10宗經查證符資產要求毋須遷出，僅1宗於調查期間主動交回單位。

明報報導，立法會議員梁文廣相信，房委會查獲個案全收回單位，料起阻嚇作用；房協仍有2.5萬戶未納入富戶政策，隨著房協全面推行富戶政策，被揭擁內地物業者將進一步增加。

據報導，根據房委會及房協的「富戶政策」，若租戶擁有香港住宅物業便須遷出公屋單位，但如在香港以外擁有土地或物業，包括住宅及非住宅物業等，則屬資產一部分須申報，若超出資產限額亦須遷出。

報導稱，房屋署指出，2024/25年度署方曾因接獲舉報或抽查而致函內地不同省市及澳門 機構查詢，當中已確認26個租戶申請公屋時瞞報擁有內地住宅或非住宅物業。該署稱，由於家庭資產淨值已超逾當時公屋申請限額，已向有關租戶發出遷出通知書收回單位。房署又說，這些個案中最嚴重者涉及隱瞞擁有兩個內地住宅物業，另有個案是隱瞞擁有商鋪。

報導說，署方指出，房委會一直透過預防、偵察、調查行動及宣傳教育等致力打擊濫用公屋行為，包括透過主動巡查和審查機制。該署並採取風險為本的策略及措施，每年就不少於1萬戶與入息及資產申報和住用情況相關的個案深入調查。

此外，報導指，港府 修訂《房屋條例》將嚴重濫用公屋行為刑事化，最高罰款50萬港元（約 6.3萬美元）和監禁一年，賦權房委會職員要求可疑者提供個人資料，並且延長虛假陳述、拒絕提供資料等檢控時效。6月11或18日舉行的立法會大會將恢復二讀辯論，目標明年3月底實施。

另據香港01報導，房協三個專用安置屋邨的資助出售項目，兩個位於新界，一個位於市區，現正接受申請，合共提供1573個資助出售單位，合資格住戶可於即日起至5月22日遞交申請。