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關稅戰雖暫停 香港玩具巨頭偉易達仍將生產移出中國

香港新聞組／香港18日電
美中兩大經濟體雖然宣布暫停90天互相加徵的關稅，但香港玩具巨頭偉易達（VTech）仍決定將生產移出中國。(美聯社)
美中兩大經濟體雖然宣布暫停90天互相加徵的關稅，但香港玩具巨頭偉易達（VTech）仍決定將生產移出中國。(美聯社)

美中兩大經濟體雖然宣布暫停90天互相加徵的關稅，但香港玩具巨頭偉易達（VTech）仍決定將生產移出中國。

綜合香港經濟日報、英國金融時報等港媒報導，偉易達是知名電子玩具生產商，也是全球最大的玩具製造商之一。該公司為美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）和塔吉特（Target）供貨。

偉易達創辦人黃子欣日前在記者會表示，計畫明年底前將所有供應美國市場的生產線移出中國。他同時警告，關稅也意味著美國消費者將「不可避免地」為玩具支付更高價格。他透露，公司計畫將生產轉移至位於馬來西亞、墨西哥和德國的工廠。

美中兩國稍早前達成貿易休戰協議，美方已將中國進口商品的關稅從145%降至30%，為期90天。雖然如此，偉易達出於長遠考量仍決定推進重塑供應鏈的計畫。偉易達也生產嬰兒監視器、智慧手機和耳機。

據報導，黃子欣表示，在美國對中國商品145%的關稅下，中國產品不可能銷往美國，但30%的關稅意味著情況「可控」。

對於「若是關稅維持高位是否會考慮退出美國市場」的問題，黃子欣說，公司沒有退出美國市場的計畫，「美國目前仍然是我們的主要市場……，我們不會放棄美國市場」。

黃子欣還說，美國消費者將面臨進口商品價格上漲的情況，關稅會導致部分銷往美國的產品價格上漲，「這將不可避免地影響消費者的部分購買力」。

據指出，偉易達一直在與美國零售商針對漲價進行談判，但尚未做出決定。

此外，美國4月2日宣布對越南重徵46%懲罰性關稅，越南承接大量從「中國加一」策略轉移的產業鏈，遭受最猛烈的衝擊，尤其今年初來開廠的老闆都欲哭無淚。

有越南商務諮詢顧問表示，幾單落地建廠合同全都喊停，雖然目前暫緩加稅，但在不確定的當下，更多人選擇擱置觀望。

關稅 越南 香港

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