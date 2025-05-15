港公屋輪候維持5.3年 明年有望降至4.5年 單身恨不夠老

香港房屋委員會14日公布訊息，截至2025年3月底，過去12個月獲安排入住公屋的一般公屋申請者，平均輪候時間維持在5.3年。（中通社）

香港 房委會昨日公布最新公屋申請數目和平均輪候時間，截至今年3月底，在過去一年獲安置入住公屋的一般申請者的平均輪候時間維持在5.3年，當中長者一人申請者的平均輪候時間較上一個季度回落0.1年至3.3年。

雖然一般公屋申請數目有持續下降趨勢，但平均輪候時間計算並不適用於配額及計分制下的非長者一人申請者。假若制度不變，他們仍動輒要輪候超過10年且並不符合申請簡約公屋的資格。「未夠秤」的單身人士嘆住屋難，只恨年紀不夠老，盼放寬簡約公屋申請資格。

文匯報報導，房委會指出，今年首季共有約4700宗一般申請獲編配入住公屋，當中約2300宗獲安排入住新公屋單位包括屯門顯發邨、深水埗白田邨等，餘下的則獲安排入住翻新單位，當中包括因公屋租戶購買了資助出售單位或自願交回，以及打擊濫用公屋而收回的單位。有房委會委員表示，有信心明年輪候時間可進一步下降至4.5年。

公屋平均輪候時間維持在5.3年，主要是由於過去12個月有近60%申請者獲安排入住翻新單位，當中80%位於市區或擴展市區。而獲編配入住市區或擴展市區的一般申請者的平均輪候時間，較編配入住新界區公屋的長約兩年。長者一人申請者中，逾40%為輪候時間相對較短的新界區申請者，令平均輪候時間因而下降。

房委會相信，隨著陸續有新的公屋項目落成以及房屋署打擊濫用公屋的成效，加上「綠置居」項目入伙，不少公屋租戶因購買了資助出售單位而騰出其公屋單位，加快公屋流轉。

同一季度獲編配入住公屋的配額及計分制下的非長者（60歲以下）一人申請約780宗，占整體編配個案的一成六。

現居於深水埗逾60呎劏房的56歲陳女士，看著這些數據只感「上樓夢」遙遙。她住所房頂有漏水，每逢雨季便要看天做人，最苦惱是八號風球襲港，其單位猶如水簾洞，無法生活。

因為樓宇老舊，蜈蚣、蟑螂等時常光顧單位，每晚總要輾轉反側，帶著擔憂入睡，「遇過有十幾隻蜈蚣同時出現，有時候甚至會在洗澡時從下水道直接跳出來。」她輪候公屋8年至今毫無聲氣，卻看著同時期到港打拚的同鄉早已透過家庭申請成功上樓。她指公屋計分制的分數線時常變化，「我於2017年申請時，要儲夠419分才可以見房署主任（編配單位），今年已增至446分才可，不管怎樣我都趕不上那個數。」

房委會指出，現行配額及計分制已顧及非長者一人申請者數目增加的情況，現階段並無計畫增加配額及計分制下的配額。