夏寶龍暗批長和 李家超：率企業更高政治站位落實要求

長和原計畫於5月22日講述港口交易情況，但12日深夜發聲明，強調「交易絕不可能在任何不合法或不合規的情況下進行」。（路透資料照片）

香港 長和集團出售旗下巴拿馬港口引起軒然大波，事件至今仍未平息。

自由亞洲電台報導，繼黨媒連番發文警告並指必要時可動用國安法後，國務院港澳辦主任夏寶龍更特別向「港澳工商企業家」提出4點要求，強調鼓吹「商人純逐利」而不顧國家利益的令中國人民不齒，疑暗指長和。特首亦李家超馬上回應會帶領工商界以「更高的政治站位」，全面貫徹落實中央要求。評論相信，北京長期處於「戰爭狀態」，而在北京眼中關稅 是與美國的戰爭，所以商界也不能置身事外。

港澳辦主任夏寶龍12日在澳門 考察時，在澳門工商企業代表座談會上特別向「港澳工商企業家」提出4點要求，其中是要發揮鬥爭精神。他強調針對霸權行徑會有兩種截然不同表現，批評主動獻上「投名狀」，鼓吹「商人純逐利」而不顧國家利益的人，「必為包括港澳同胞在內的中國人民所不齒」。

財經評論員利世民認為矛頭明顯指向長和，他說北京與長和早已有多次矛盾，例如當年梁振英對唐英年的特首選舉，李氏家族高調地不站在主旋律一邊亦沒有投票給梁振英，後續發展到官媒稱「別讓李嘉誠跑了」，可見分歧早已存在。他認為長和明顯不跟愛國愛港路線，雖然李家仍有做政協，但對比現在身位明顯下跌。然而，利世民認為對中共而言長和的存在仍有其戰略意義：「你又可以怎樣？難道真的用國安法好像拉黎智英這樣拉李嘉誠？」

至13日凌晨，即使仍忙於訪問中東的特首李家超也發文，響應夏寶龍的4點要求，強調會帶領特區政府、工商界和企業家「以更高的政治站位、更強的擔當精神」，全面貫徹落實中央的要求。所謂的「政治站位」，習近平前年對新時代辦公廳作出「重要指示」時及全國政協主席王滬寧在去年全國政協十四屆二次會議閉幕時也有提及過，但李家超則是首次提及。

這是否指香港商界再無自由，所有事都要國家大局當前？利世民指，現今香港社會各界「首先要服務的是國家安全」，北京長期處於「戰爭狀態」，而在北京眼中關稅是與美國的戰爭，所以商界也不能置身事外：「現在國家打仗，你們（香港商界）還顧著賺錢、兒女私情？敵我矛盾必須要分清楚，每件事要知道你站在哪邊。」