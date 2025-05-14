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港澳小額包裹關稅自120%降至54% 郵政續停寄美國

香港新聞組／香港14日電
美中12日發布聯合聲明，將中港澳的小額包裹關稅從原來的120%降至54%，在取消「小額包裹」關稅豁免下，電商平台尤其受影響。（中通社）
美中12日發布聯合聲明，將中港澳的小額包裹關稅從原來的120%降至54%，在取消「小額包裹」關稅豁免下，電商平台尤其受影響。（中通社）

美國2日起對中國包括港澳取消「小額包裹」關稅豁免，中美12日布互降關稅，其中針對單價不超過800美元的「小額包裹」美國維持徵稅，但從原本120%大幅調降至54%，另保留每件包裹100美元的固定費用選項，市民可二擇其一。

明報報導，香港郵政方面，郵政署13日重申不會代收關稅，現時繼續暫停寄往美國而內載貨品的平郵及空郵服務；對於美國政府本月12日頒布有關關稅的行政命令，正與美國郵政機關釐清有關事宜。

據報導，中美雙方10日起一連兩天在瑞士日內瓦舉行會談，12日宣布達成協議，雙方發表的聯合聲明未提及「小額包裹」稅率問題，但根據白宮網站12日晚發布的行政命令，美東時間14日午夜12時01分起，「小額包裹」關稅稅率將從120%降至54%，並保留可選擇每件包裹100美元的固定費用。

報導稱，至於原定6月1日起每件包裹固定費用增至200美元的措施亦會撤銷，上述調整適用於所有自內地或港澳進口美國關稅區、用於消費的商品，或自倉庫提取用於消費的商品。

報導說，在取消「小額包裹」關稅豁免下，電商平台尤受影響，林宣武表示，電商近數個月面對的情况「翻天覆地」，因此電商已改變市場模式應對，很多電商現在非單一只做美國市場，亦將市場分布在歐洲、東南亞、中東，形容是「危中有機」。

報導引述香港付貨人委員會主席林宣武表示，以往「小額包裹」毋須徵稅，現在是54%，連同運輸費，最終產品價格多出一倍以上，才能運抵美國收貨人手中。他稱，電商優點是「平、靚、快」，徵稅安排下，清關需時之餘亦有關稅，減低其優勢。他說，視乎個別產品的市場占有率及有否代替供應地，部分只有中國生產的貨品雖然最終售價變貴，但仍繼續有訂單；而由於電商的邊際利潤低、只有數個百分點，新增成本定由消費者承擔。

報導指 ，DHL客戶服務員表示，香港寄包裹往美國，DHL只會就寄件徵收運費及燃油附加費，相關費用不受關稅調整影響，而清關後產生的關稅會由收件者支付。

關稅 電商 美國郵政

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