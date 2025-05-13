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李家超出訪中東 宣布持香港護照可免簽入境卡達30天

香港新聞組／香港13日電
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香港特首李家超。（中通社）
香港特首李家超。（中通社）

香港今年初放寬卡達國民入境要求，提供免簽證待遇。正在中東出訪的特首李家超12日宣布，自即日起，香港特區護照持有人可免簽證到訪卡達30天，以取代原有的「落地簽證」安排。他結束卡達行程後，12日晚已轉往科威特。

明報報導，李家超他表示，出訪卡達達成35項合作備忘錄和合作協議，涵蓋經濟合作、科技及法律合作等領域。他表示已鼓勵當地官員和商界領袖參與9月一帶一路高峰論壇，並與各地合作夥伴建立更緊密合作。

據報導，李家超在卡達先後與多名政府官員會面，包括國家元首及出席卡達商人協會圓桌會議等。他12日結束卡達行程前見傳媒，提到卡達是香港在中東第三大的貿易夥伴，去年從香港進口貨物增近六成，兩地作為區域經濟引擎，經貿合作潛力大。他指與卡達建立合作共識，雙方同意加強兩地合作。

報導稱，在35項合作備忘錄和合作協議中，包括兩地政府簽署備忘錄，加強投資推廣合作，以及兩地海關簽署在「國際認可經濟營運商計畫」的互認安排行動計畫。另有兩份屬內地企業和卡達企業達成協議，提供對金融服務和高端製造業的支持。有一份則是由香港、內地及卡達三方共同簽署的意向書，涉及在金融科技推進合作，包括Web3和人工智能的協作。

報導說，代表團12日到訪卡達第二大城市羅塞爾，了解當地結合創科、城市規畫和基建情况，亦在多哈哈馬德國際機場考察自動駕駛巴士應用，該技術由國際總部設於香港的內地科技公司設計和試驗，目前已在香港機場使用，亦是首個在中東機場應用的自動駕駛項目。李家超認為，反映香港協助企業推廣科技研發產品到國際市場。

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