財爺：關稅戰帶動 香港首季出口特別好 隨後增幅難超常

香港不少賣家提前落單「趕住落貨」，因此首季的出口表現特別好。（新華社）

香港 今年首季本地生產總值（GDP）預估數字按年增長3.1%，高於市場預期。財政司長陳茂波11日分析，外國商界因為美國關稅 戰「趕住落貨（趕著出貨）」，提前下單，帶動首季出口表現特別好，惟隨後未必有此「超常」增幅。他認為，香港的資產管理工作有一定地位，料2028年前可超越瑞士成全球最大的資產管理中心。

綜合明報、香港電台報導，首季GDP預估數字增長較市場預期高1個百分點，陳茂波11日在一個電台節目上提到，認為是受到關稅戰影響，由於今年首季出現關稅戰，不少外國商界擔心關稅增加，故提早下單「趕住落貨」減低風險，因此首季的出口表現特別好，但預計第2季後的未來幾季未必有如此超常增幅。

港府 預測今年香港經濟增長2%至3%，他說由於外圍經濟前景不確定性大，未來一段時間對全年經濟增長預測未必輕易作大調整，但展望今年金融市場仍然興旺，排隊赴港上市的內地企業非常多，相信有好的企業赴港上市，資金就會到來。

陳茂波稱目前市場資金充裕，相信息口在未來一段時間會維持較低水平，對資產市場有正面影響，加上經濟平穩、房屋供應較多，料樓市靠穩。至於今年首季負資產宗數逾4萬宗，他指出「脫供」比例低，故風險不高。今年財政預算案原本預計港府經營帳目（非綜合帳目）到2026/27年度才恢復盈餘，陳茂波說現時港府收支大致平衡，若資本市場興旺，經營帳目有機會在下年度便出現輕微盈餘。

陳茂波稱，未來要繼續發展金融服務、資產管理業務及數字資產創新。被問到新加坡推出稅務優惠吸引企業，他說香港亦推出稅務優惠，不過不會特意將稅率下調至更低，避免造成惡性競爭。

此外，美國總統川普展開關稅戰後，特首李家超第二度率領商界代表團出訪中東。隨團出訪的行政會議成員陳清霞接受訪問時指出，此次訪問團首次有許多內地企業代表，她形容是「強強聯合、拼船出海」，表示香港要採取加強國際交流，以及深化區域合作的策略，以應對美國關稅戰所造成的損害。

陳清霞說，面對現時世界局勢，加大對外宣傳、推介香港「一國兩制」和「超級聯繫人」優勢和作用更加重要，稱香港可通過自由港和實施零關稅優勢，及世界一流的會計、法律、金融專業服務等，鞏固香港國際競爭力。