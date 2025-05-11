特種兵窮遊香港 政務司長陳國基：歡迎不同類型旅客

五一黃金周，大批拖著行李箱的旅客，在麥當勞座位借宿睡覺。（取材自threads）

近年不少內地旅客以「特種兵」方式赴港窮遊，一些晚上不入住酒店，香港 政務司司長陳國基強調，不同旅客經濟能力也有不同，香港歡迎不同類型的旅客；特首李家超日前到訪本地配備清真旅遊設施的酒店，希望吸引更多穆斯林旅客赴港體驗

綜合媒體報導，五一黃金周期間酒店入住率達九成，不少內地旅客都選擇即日來回，或在深圳租住酒店，甚或在快餐店借宿一宵。陳國基認為香港應要照顧不同旅客，當中可能有學生、年輕人等經濟條件較差的旅客，但香港食肆等亦有不同檔次，因此不一定要局限於只接受高消費旅客，今天低消費的人「可能過幾年變高消費」。

陳國基以學生旅客為例，雖然消費力不高，但如果對香港印象好，日後再來旅遊時可能成為高消費旅客，另亦可能會來港升學 ，甚至留港工作，貢獻可以很大。

陳國基表示一直有與內地部門溝通，首要考慮香港的承受力，然後再適時放寬更多內地人來港，形容「要香港承受得到，旅客先體驗好」。他指希望能吸引廣東省以外其他城市的旅客來港，因為他們「一定會過夜，一定會住酒店」。

另外，特首李家超昨日率團訪問卡達和科威特，積極開拓新興市場。他在社交平台發文，提到日前到訪本地配備清真旅遊設施的酒店，了解為穆斯林而設的服務，希望吸引更多穆斯林旅客赴港體驗獨一無二的都市活力。

李家超表示，港府 致力讓香港成為對穆斯林友善城市，讓每位赴港的穆斯林旅客感受到尊重與友善，期望社會各界持續優化旅遊設施及服務，吸引更多穆斯林旅客赴港，為雙方開拓商機。

李家超日前在文化體育及旅遊局局長羅淑佩、旅發局副總幹事葉貞德等陪同下，到訪尖沙咀一間穆斯林友善酒店。這間酒店獲國際知名穆斯林旅遊推廣公司「新月評等」認證為五級。香港目前有六間取得穆斯林友善度第五級的酒店，位於尖沙咀的香格里拉酒店是本港首家獲該評級的酒店。酒店設置了祈禱室，房間亦配備可蘭經、朝拜方向標示和小淨設施。