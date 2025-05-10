7月香港書展3獨立書商被拒參展 疑去年展敏感書籍

香港書展將於7月16日至22日開鑼；圖為去年書展大批市民及旅客參觀選購。（中新社資料照片）

今年香港 書展將於7月16至22日開鑼，據了解，已有3間出版社被拒參展。其中一位負責人估計與去年參展時被要求下架「敏感」書籍有關，所以今年不能參展也是預料之內，但感到可惜。他批評近年不少獨立出版社「被扔出門外」，變相書展不再全面。

自由亞洲電台報導，還有兩個月便是香港書展，過往出版社早已收到獲批參展通知，並密鑼緊鼓籌備相關事宜。不過據了解，至少有3間出版社被拒參展，其中一間指暫時不便透露，另外兩間是「藍藍的天」及「界限書店」。

已參展十多年的「藍藍的天」負責人伍自禎9日指，過去每年年底都會收到書展的邀請，提醒他們報名已開始。然而今年沒有收到相關通知，細問下得悉同行早已收到通知，於是他便自行在網上報名。

結果到1月底，伍自禎收到貿發局通知，指「貴公司有關申請不獲接納」，不過沒有任何解釋。他早已預料很大機會不被接納：「因為去年有本書（《亂流》）我們不願下架，他們（貿發局職員）也說可能有影響來年申請。」

雖然如此，但他還是覺得很可惜及遺憾：「作為香港最大書展包容性應該較高，我現在沒有事情不合法，即使我的書在外面販賣也是合法。當然他們的理由是主辦方覺得有問題就要遵循，這是否合理呢？當然我不能挑戰他，在條文上我們已簽紙，但是否合理便是另一回事。」

他認為書展應該各方面的書也有，但近年不少獨立出版社「被扔出門外」，變相書展不再全面，但他明言明年會繼續嘗試參展：「因為這是我的權利，我作為正當、合法的出版社，為何不能申請呢。」

同樣的情況也發生在「界限書店」，店長Leanne指，他們也是自行報名，但1月底接獲貿發局通知「申請不獲接納」。她估計被拒原因與去年參展時，被要求將部份書下架有關。她覺得今年被拒參展很不被尊重：「（當時）他說的要求我們都照做，但拒絕我們卻只是寄信過來又無解釋原因」。她並說曾要求當局給予公文解釋為何去年的書籍要下架，但事情最終亦不了了之。

Leanne表示，原本打算在書展展出兩本新書，趙曉彤的散文集及一本懸疑小說，但現在新書未能曝光，估計今次未能參展會比往年少大約一個多月的營業額。她明言下年不打算再參展：「因為他都不歡迎我，唯有再找其他方法賣書」。

貿發局回覆指不回應個別個案，僅表示「任何活動籌備期間，一般都會有一些參展申請不被接納」