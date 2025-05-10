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香江風情／五一「特種兵」赴港窮遊過夜 波及國安

香港特派員李春
港府統計資料，五一黃金周有約110萬人次旅客訪港，內地旅客增多兩成，非內地旅客增多3成。（中通社）
港府統計資料，五一黃金周有約110萬人次旅客訪港，內地旅客增多兩成，非內地旅客增多3成。（中通社）

香港近期熱議「窮遊」現象，由之引出嚴肅的討論和新鮮的說法，既有內地說爛了的「特種兵」，又有港俏皮話「窮遊之都」，還有嚴肅的「過度旅遊」，最新更上升到國安法高度，令人好奇這些議論所為何來？

熱議起自內地五一黃金周，大批遊客進香港。根據港府統計資料，五一黃金周有約110萬人次旅客訪港，年增2成2，其中內地旅客增多兩成，非內地旅客增多3成。

旅客來多了，有港府部門引述個別零售商的說法，生意額飆4至5成。但據港府統計處資料，香港今年首季零售業總銷貨價值按年減6.5%，其中3月臨時估計數字跌3.5%。這就令零售向好之說有疑點，至於黃金周零售表現，要看5月數據了。但依香港餐飲聯業協會會長黃家和的說法，黃金周長假期間，出境總人次仍多於入境，致業界生意額下跌1成，尤其在人均消費逾500港元（約64.2美元）的中高檔餐館，更急跌超過3成。

而據港媒對黃金周的報導，這回香港旅遊業生變，除了香港人出遊人次多過內地客進來的人次，還有入境旅客只玩不花錢，只上山下海不去鬧市的表現，比如大批內地客是早進晚出，住回深圳或大灣區去；又如香港的快餐店擠得人頭湧動但高檔餐廳門可羅雀，再有更極端的例子，就是內地客青年晚上就在麥當勞過夜之類。

這種新現象，惹來五花八門的討論，引3種近日社評或專欄的說法，如有老牌報紙社評說，「旅遊豐儉由人，力爭擴大一簽多行」，意思是對遊客不應看人花錢多少區別對待，還應擴內地客到港安排，那「一簽多行」說的是深圳1800萬常住人口，現在簽一次通行證，就可無限制進香港，港府應要求擴大至其他城市。

再看另一種說法，有學者專欄文章，議的是「窮遊之都」，還說已現「困局」。「窮遊」是近年內地經濟下行、失業增多，年輕人不畏艱苦，仰天大笑出門玩，還有如「特種兵」可以一點點錢在短時間跑若干地方，相關的討論不計其數，還有種種「攻略」在網路分享。而作者認為，香港現在旅客擠滿各處，對社會造成負荷，卻「旺丁不旺財」，只帶來了基本消費，令香港陷入「窮遊之都」的困局。另一方面，過多旅客已開始對香港郊外景點構成負擔，長遠難以持續。作者沒有譏諷外來旅客，只是對當局沒有應對深感不滿。

有些事一涉及中港關係，必有火花。一名區議員9日在報章上發文，題目就是「警惕網上煽動中港矛盾新態勢」。文章認為五一黃金周，網路輿情再次湧現針對內地遊客的不公抹黑與謾罵，企圖再次煽動中港矛盾。認為港區國安法實施前，反對勢力多年來的兩大工作套路，就是體制內「逢中必反」、社會上「逢中必罵」。現在體制內「逢中必反」力量已被基本消除，網上「逢中必罵」的狀況仍然存在。問背後是否牽涉組織行為，甚至牽涉境外敵對勢力網軍。

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