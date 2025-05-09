黎智英案美擬納貿易談判？川普誇「好主意」 港暗批干預

香港示意圖。(圖：shutterstock)

中美兩國持續圍繞關稅 議題強硬對抗兩個多月後，終於宣布本周末10日開始，在瑞士舉行面對面的會談。美國總統川普 7日在網台節目提及，會將壹傳媒創辦人黎智英 案件列入中美經貿談判中，並形容是「非常好的主意」。特區政府發言人回覆時未具體點名川普或美國，稱「強烈敦促外部勢力立即停止干預特區的內部事務和特區法院獨立行使的審判權」。

明報報導，港府發言人強烈敦促外部勢力立即停止干預特區內部事務，並強調任何國家組織或個人企圖利用政治力量干預特區司法程序，都是破壞法治行為，應受譴責。發言人重申，包括黎智英案在內所有案件都嚴格根據證據及法律處理。

彭博報導，川普上任前接受網台主持修伊特(Hugh Hewitt)訪問時，曾說「百分百」會令黎智英獲釋。他7日在同一節目被問到釋放黎智英的進展時稱「未開始」，因「仍來來回回討論」。川普其後主動說，「我認為在（中美談判）提及黎智英是非常好的主意…我們將此列入談判的一部分。」

報導指出，美國國務卿魯比歐今年3月在同一網台說，黎智英案對美方是優先事項，美方已透過所有可行方式向中方表達。對比港府當時回應，這次回應川普的措辭較強硬，例如加入「強烈敦促」及「應受譴責」等字眼，但同樣無點名美方。

據報導，被控違反「港區國安法」的黎智英先前完成作供，目前待8月控辯雙方結案陳辭。

法廣報導，現年77歲的黎智英，自2020年底起便被關在監獄，香港法庭將於8月就他被指觸犯「港區國安法」的串謀勾結外國勢力等罪聽取結案陳詞，然後作出裁決。一旦罪名成立，最高可被判終身監禁。一般估計，黎智英被判刑將會進一步加劇中美之間的隔閡，並使香港面臨新風險。

川普7日暗示，今次談判由中國發起，也不會願意通過降低關稅來促使北京談判。中國駐美國大使館8日發文，再次強調會談是應美方請求舉行，這場關稅戰是美方挑起。外交部發言人林劍8日也重申，中方維護自身正當權益的決心不會改變，捍衛國際公平正義、維護多邊貿易體制的立場和目標不會改變。

中國商務部發言人何亞東8日稱，美方想要通過談判解決問題，就要正視單邊關稅措施給自身和世界帶來的嚴重負面影響，正視國際經貿規則，拿出談的誠意。