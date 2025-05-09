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內地辦籲3萬港生 回港登記當選民 選出愛國愛港議員

香港新聞組／香港9日電
港府籲在內地近3萬的港生，在6月2日前登記做香港選民，參加12月7日舉行的立法會換屆選舉。（新華社）
港府籲在內地近3萬的港生，在6月2日前登記做香港選民，參加12月7日舉行的立法會換屆選舉。（新華社）

香港特區政府政制及內地事務局8日在社交平台表示，根據國家教育部資料，在內地高校和研究院就讀的香港學生人數有近3萬人，因此2025年選民登記自4月25日開始以來，特區政府駐內地辦事處透過一連串活動，呼籲身在內地的港生6月2日或之前登記做香港選民。

文匯報報導，駐陝西聯絡處早前舉辦2025年在陝高校香港學生秦嶺四寶保護工作調研活動，增進在陝港生對陝西生態保育工作，以及對特區最新政策的了解。駐成都辦主任袁嘉諾於活動上提到，在陝高校的香港學生既是香港的未來，亦是國家可持續發展的參與者。

袁嘉諾特別鼓勵符合資格的同學登記成為選民，又簡介使用「智方便」登記的程序。

報導指出，駐武漢辦早前亦到訪南昌大學、鄭州大學，與約140位港生會面交流，並呼籲同學登記做選民，以及在年底舉行的立法會換屆選舉中投票

駐福建聯絡處早前在「第八屆數字中國建設峰會現場體驗區—香港館」開幕禮，呼籲在閩港人港生登記做選民，以及在年底舉行的立法會換屆選舉選出有能力、有擔當的立法會議員。

據報導，律政司司長林定國8日亦在社交平台表示，他已去信律政司團隊，呼籲所有符合資格但仍未登記成為選民的法律專業同事，在6月2日的選民登記截止日或之前，登記成為法律界功能界別選民，並在12月7日舉行的立法會換屆選舉，投票選出愛國愛港且有能力擔當的議員。

他強調，法律界的議員肩負在立法會推動香港法治及法律制度發展的重任，發揮香港在「一國兩制」下作為全球唯一雙語普通法司法管轄區的優勢。因此，積極參與選舉、選出愛國愛港且有能力擔當的議員，不僅是履行公民義務，更是為法律界和社會法治建設作出深遠影響的關鍵選擇。

根據港府選舉事務處規定，符合投票資格的香港居民，必須先登記做選民，才可以在立法會和區議會選舉中投票，並選出議會代表。如果年滿18歲，是香港永久性居民及通常在港居住，就可以登記成為地方選區選民。如果未登記為選民，而想申請新登記成為地方選區選民，必須填寫「地方選區選民新登記/更改登記資料申請表」（REO-GC），遞交新登記申請，必須同時提供住址證明。

香港 投票 選民登記

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