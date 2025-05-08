港前高官再批港淪「過去成功的受害者」 不改革就衰落

香港前運輸及房屋局局長張炳良。（中新社）

美中貿易戰持續升溫，前運輸及房屋局局長張炳良在報章撰文，直指香港 已成為「自己過去成功的受害者」，再不改革只會衰落。對此香港特首李家超繼續唱好香港，強調「五一黃金周」丁財兩旺。有分析認為，香港已脫離以前的獨特國際位置，制度變得與中國接近一致，卻幻想被國際社會接納 ，做法不切實際。

自由亞洲電台報導，前運輸及房屋局局長、教育大學公共行政學顧問張炳良6日在明報撰文，剖析香港經濟的弊病及前路。他列舉香港主權移交以來，工商界抗拒發展新企業、港府 籌建西九文化區與郵輪碼頭費時等事例，指出「香港成為自己過去成功的受害者（victim of past success）」，易於自滿，以為坐享中國發展之紅利便「躺著」也會贏。

對於港府經常強調「超級聯繫人」及「超級增值人」，張炳良質疑其價值，並以字節跳動以TikTok打進國際市場為例，毋須透過香港，認為香港必須重塑中介角色，否則失去獨特性。他提醒，面對地緣政治變局，香港必須思考如何協助中國企業「出海」及吸引新興市場 ； 西方遏制中國時，為何仍需香港；以及如何吸引亞洲、中東等國家。他續指，相比起中國其他城市，香港的比較優勢亦下降，再不改革只會衰落。

然而，特首李家超並無正視香港經濟問題，6日行政會議前見記者，強調「五一黃金周」為香港帶來110萬旅客，按年增加22%，形容丁財兩旺，市面喜氣洋洋。李家超指，香港作為好客城市，不論高端或非高端旅客都要包容。

前浸會大學新聞系助理教授杜耀明認為，香港已脫離以前的獨特國際位置，其經濟及政治制度由貼近歐美國家，走向與中國接近一致；香港不能夠作為一個中國城市同時，卻幻想被國際社會接納，做法不切實際。他認為張炳良的看法較貼近現實，由於國際局勢轉移，香港的角色亦面對改變，出現無法克服的限制；舊制度已「玩完」，港府不能寄望回到過去。

杜耀明以李嘉誠出售巴拿馬港口為例，中國對事件不斷進行監管及責駡，他反問香港有多自由。他續指，李家超的說法反映香港已走上另一條路，但國安法實施5年，「由治及興」這條路好像越走越窄，認為香港官員應面對現實。