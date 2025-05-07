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解決3痛點 港人跨境養老變「享老」 1張保單走遍大灣區

香港新聞組／香港7日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

近年來，中資金融企業在香港市場蓬勃發展，與本地及國際金融機構共同構建了香港多元化的金融生態體系。作為中國唯一總部設在境外的中管金融企業，中國太平集團在深耕金融主業的同時，積極拓展民生服務領域，實現一張車險保單走遍大灣區，並通過創新的「香港保險＋內地養老」模式，為香港居民提供跨境養老解決方案。

大公報報導，中國太平表示，未來將繼續認真履行在港中資企業責任，全力服務香港經濟社會發展，助力香港更好融入國家發展大局，並將發揮跨境協同優勢，鞏固和拓展港澳車北上、港人北上養老等業務的先發優勢。

港府統計處數據顯示，2023年香港65歲以上人口已達157萬，占總人口的21%，正式進入超高齡化社會。預計到2046年，老年人口比率將攀升至36%，老齡化程度將位居全球前列。面對這一嚴峻挑戰，中國太平旗下太平人壽（香港）充分發揮集團「保險＋醫康養」生態圈優勢，推出「港人灣區養老太平方案」。

太平人壽（香港）副總經理何德輝表示，該方案重點解決香港居民在內地養老面臨的三大痛點：首先是跨境醫療問題，通過與內地醫療機構合作，提供便捷的醫療服務；其次是支付結算難題，實現保險金跨境支付；最後是養老品質保障，讓香港長者以本地普惠性養老院舍的費用水平，享受大灣區高品質的康養服務。

「我們的目標不僅是讓長者『養老』，更要讓他們『享老』。」何德輝表示，方案融合保險產品和特色康養服務，探索推進粵港澳三地養老一體化。跨境車險服務方面，中國太平同樣取得突破性進展。太平香港助理總經理李毅翔表示，集團首創「一地投保三地出單」、「一地承保三地通賠」的服務模式。中國太平在2023年簽出「港車北上」行業跨境車險首單，累計為超過2.5萬名大灣區私家車主，提供便捷的跨境車保險服務。

專家指出，中資金融企業的創新服務，不僅為香港應對人口老齡化挑戰提供了重要支持，更推動了大灣區民生領域的深度融合。這種「金融＋民生」的發展模式，為香港居民開闢了更高品質的生活選擇。

香港 灣區 保險

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