美中關稅戰效應擴大 港媒：香港貨運代理業正遭受衝擊

在美中關稅戰陰霾下，港媒「南華早報」6日報導指出，從12日起的一周內，從香港到北美西海岸的集裝箱班輪有高達41%遭到取消，顯示香港貨運代理業正遭受衝擊。（新華社）

在美中關稅 戰陰霾下，香港 貨運代理業正遭受衝擊，香港英文媒體「南華早報」指出，從12日起的一周內，從香港到北美西海岸的貨櫃班輪有高達41%遭到取消。

「南華早報」6日報導稱，作為全球航運樞紐、在轉口貿易中扮演關鍵角色的香港，可能正面臨重大經濟打擊。國際貨運預訂和支付平台「Freightos」全球合作夥伴執行副總裁Joyce Tai表示，因為香港是「中轉地」（pass-through），其受到的經濟影響可能比中國大陸還要嚴重。許多業務與中美貿易往來超過15%的製造商，已被迫裁員或削減成本。

Joyce Tai並稱，「對香港徵收同樣的關稅，其影響可能比對中國大陸徵收的關稅要嚴重得多。」

另，有分析師指，這種你來我往的關稅升級可能會使中美兩國的貿易幾乎停擺。當進口稅率超過約35%時，中國出口商的利潤幾乎會被徹底抹去，美國商品在中國市場也會變得昂貴到難以銷售。

Freightos研究主管萊文（Judah Levine）也表示，承運商已取消「非常高比例」原定未來幾周從中國前往北美的航班。

「南華早報」稱，供應鏈 研究公司「Sea-Intelligence」的數據顯示，從下星期一開始的一周內，從香港到北美西海岸的集裝箱運力有41%被取消，未來兩周內則有32%被取消。

路透指出，美中兩國一直在關稅問題上你來我往，雙方都不願示弱，這場貿易戰已經擾亂全球市場、對供應鏈造成重大衝擊。美國總統川普對大量大陸商品徵收高達145%的高額關稅，而北京則反擊，對美國商品加徵125%的進口稅，並嘲諷川普的關稅策略是「一個笑話」。