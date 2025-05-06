五一黃金周91萬人次內地客遊港 疫後新高 金飾銷售增3成

五一黃金周5天假期赴港的內地旅客人數創疫後新高，圖為銅鑼灣商圈5日人流絡繹不絕。（中通社）

內地五一黃金周5日結束，今年趁一連5天假期赴港的內地旅客人數創疫後新高，截至5日晚9時，5天共錄得91.3萬內地旅客人次赴港，超過去年5天76.6萬內地旅客的總和，且丁財兩旺，不少旅客趁5日假期最後一天，離港前特意到尖沙咀購買金飾，有金鋪5日早未營業已有旅客排隊等候開門，珠寶金飾業界人士指今個黃金周生意額較去年同期升逾三成。

大公、文匯報報導，尖沙咀廣東道的名牌店亦大排長龍，零售、餐飲界均表示營業額較去年上升，化妝品及海味銷售亦有近三成升幅，形容對疲弱的零售市道是強心針。

有內地旅客離港前四出購物，金鋪成為他們「掃貨」的選擇，有旅客5日早便拖著行李篋到尖沙咀廣東道的金鋪選購金飾，甚至有金鋪未開門已有旅客等候。來自大連的旅客郭先生表示，擔心金鋪人多，為買心頭好故一早到金鋪等候，「因為他們家的黃金較好看，內地沒那麼多款式。我們經廣州過來，挺方便，最近黃金較升值，買一點黃金，一來好看、二來保值。」

九龍珠石玉器金銀首飾業商會監事長劉克斌表示，業界整體生意額較去年同期上升超過30%，直言超出預期，而平均單價亦較過去幾個月增加超過40%，「受地緣政治影響，金價 持續上升，創出歷史高位，我們原先對五一長假期的生意不感樂觀，但結果卻出乎預料地好。香港 黃金銷售沒有稅項，金價相對內地吸引，加上款式多，很多內地客都是購買婚嫁金飾，價單較大，提高整體銷售額。」

立法會批發及零售界議員邵家輝表示，今個五一黃金周假期人流較去年增加，主要受惠於內地個人遊城巿增加，以及深圳恢復「一簽多行」政策，令巿面零售情況理想，加上臨近母親節 ，部分巿民會出外選購禮物，均帶動過去數天零售數據造好。他表示從業界得悉，部分旅遊區包括珠寶、化妝品及海味的銷售額都有近三成的升幅。

香港餐飲聯業協會會長黃家和則表示，今個黃金周假期，內地訪港人數較去年有所上升外，留港的巿民亦較復活節時為多，令巿面人流暢旺。他指出，雖然不少內地旅客的消費模式已轉變，整體消費金額較去年下降，但由於他們會到不同地區遊覽，每到一個地區都令當區食店受惠，尤其價錢較大眾化及會運用內地社交媒體宣傳的食肆，故營業額都有所上升。