香港長洲搶包山決賽 郭嘉明10屆包山王 龔子珊累計3冠

「包山嘉年華2025」壓軸項目搶包山決賽，6日凌晨0時在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行，郭嘉明及龔子珊分別奪得包山王及包山后。（中通社）

香港 一年一度的長洲島太平清醮壓軸項目搶包山決賽，6日凌晨零時在北帝廟遊樂場舉行，9男3女爭殊榮，最終由2019年包山王郭嘉明奪得男子組冠軍，成為十屆冠軍，黃志傑獲亞軍、游嘉俊獲季軍；女子組則由兩屆包山后龔子珊衛冕，成為「包山后中后」（累計取得3屆冠軍）；取得170個平安包的葉建文則獲「袋袋平安獎」。

「包山嘉年華2025」壓軸項目搶包山決賽，6日凌晨0時在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行，郭嘉明及龔子珊分別奪得包山王及包山后。（中通社）

綜合港媒報導，5日長洲烈日當空，最高氣溫達攝氏30.6度，但市民和遊客入島熱情未減。5日晨11時許中環5號碼頭輪候上船者一度打蛇餅，截至晚上9時，全天接載約4.4萬人次來往長洲。

天文台5日晚發出雷暴警告，所幸長洲只出現幾次閃電沒下雨，市民和旅客坐滿可容納1650人的會場。羅淑佩零時敲響鑼鼓，12名選手快速爬上14米包山頂爭奪9分的平安包，郭嘉明一馬當先僅花20秒就攀上9分區，全數選手亦在3分鐘限時內成功落地。

5日晚10時，大會在會場外免費派發門票，逾百人排隊領取，湖南旅客鄧先生說，曾在網上了解比賽過程很激烈，希望體驗長洲本土文化。賽前有鑼鼓隊表演，文體旅局長羅淑佩及康文署長陳詠雯等人為醒獅點睛。

5日佛誕節，香港長洲島舉行太平清醮「飄色會景巡遊」民俗活動，吸引大批民眾觀賞。圖為小演員（中）以「哪吒」造型亮相。（中新社）

今年飄色巡遊，擔任色芯的小朋友在酷熱下表現專業，不時向遊人揮手微笑，除了以傳統仙女造型登場，也有人扮演「哪吒」、鄧炳強等官員，路人無不莞爾一笑。工作人員不時遞上水樽、雪條為小朋友解暑，更出動手電扇沿途降溫。

5日早11時老字號郭錦記餅店外已排有近20米長的輪候人龍，郭錦記董事郭宇鈿表示，今年平安包維持每個11港元（約1.4美元），而受惠五一黃金周與節慶疊加，近日有大批遊客光顧，單計5日料可售出近2萬個平安包。他又指，今年特製600個「一包兩餡」的平安包，混合麻蓉和蓮蓉，僅限5日發售，截至中午12時已售出超過一半。

在香港長洲包山節期間，商家5日準備出售「平安包」。 （美聯社）

另一方面，配合大熊貓熱潮，紀念品店「長洲沖印」推出「熊貓抱平安包」公仔，將傳統平安包與國家級萌物結合，吸引不少市民和旅客搶購作手信。東主楊先生表示，因應大熊貓龍鳳胎出生，故推出這款「家姐」、「細佬」平安包公仔，結果大受歡迎，至下午幾近售罄。

不過度假屋則未有受惠，有度假屋負責人表示，今年太平清醮正日為周一，巿民翌日要上班，故難吸引市民在島上過夜，訂房至今仍未爆滿，相反疫情 前的太平清醮房間早在5月初已訂滿，估計今年生意額減少五成。