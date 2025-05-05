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釋迦牟尼佛寶聖物5/7香港拍賣 挨批「侮辱佛陀」

香港新聞組／香港5日電
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香港蘇富比7日拍賣西元前240至200年比普羅瓦釋迦牟尼佛寶聖物，遭多名佛教界人士與學者強烈譴責。（中通社）
香港蘇富比7日拍賣西元前240至200年比普羅瓦釋迦牟尼佛寶聖物，遭多名佛教界人士與學者強烈譴責。（中通社）

香港蘇富比7日將拍賣一批被視為與釋迦牟尼遺骨舍利有關、極具宗教及考古價值的比普羅瓦佛寶聖物，遭到佛教界人士與學者強烈譴責。這批出土於1898年印度北部比普羅瓦的佛教珍寶，包括寶石、珍珠、珊瑚、刻花的金葉銀葉，遺骨剩灰等，不少佛教徒認為這些聖物是與佛陀遺骨一同埋葬，具神聖意義。

Yahoo新聞綜合外媒報導，蘇富比拍賣的是「孔雀王朝阿育王時期，約西元前240至200年比普羅瓦釋迦牟尼佛寶聖物」。1898年，這批珍寶由佩沛（1852–1936年），在北印度比普羅瓦發掘出土，此後在其家族代代相傳至今。如此重要的早期佛教高古文物，在拍賣會前所未見。

香港蘇富比旗艦藝廊2日展示即將進行拍賣的珍品，包括比普羅瓦釋迦牟尼佛寶聖物。（中...
香港蘇富比旗艦藝廊2日展示即將進行拍賣的珍品，包括比普羅瓦釋迦牟尼佛寶聖物。（中新社）

根據當時的「1878年印度寶藏法」，英國殖民政府聲稱擁有發掘權，將部分遺骨贈予暹羅國王朱拉隆功，餘下逾1800件寶物則送往加爾各答的殖民地博物館，佩沛家族被准許保留其中約五分之一。

拍賣品由英國地產經理兼工程師威廉•克拉斯頓•佩沛（1852–1936年）後人持有。據蘇富比介紹，這批佛寶聖物發掘自銘刻壇罐內，伴隨釋迦族所擁有的佛骨舍利，在宗教、考古與歷史上有無與倫比之重要性。

佛教界指出，拍賣等同將神聖文物商品化，是對佛教傳統與歷史的不尊重。拍賣活動也引起道德爭議，有歷史學家質疑：佛寶聖物可以像藝術品一樣拿到市場賣嗎？

倫敦大學亞非學院教授湯普森指，這些佛寶並非一般古物，而是與釋迦牟尼遺骨合葬的聖物，被安置在佛塔中作永久祭祀用途，現今拍賣將之分拆出售，是對歷史與宗教價值的破壞。

柬埔寨烏納隆寺住持亦批評，拍賣行為「漠視全球佛教傳統」，並質疑這類神聖遺產是否應該被私人買賣。佛教領袖Mahinda Deegalle形容整個拍賣是「侮辱佛陀」的行為。

不過，佩沛曾孫、現居美國的導演克里斯•佩沛則回應，家族過去十年曾考慮捐贈聖物予寺廟或博物館，但所有方案均因實際問題而未能實現，最終選擇拍賣。他表示「拍賣是最公平與透明的轉讓方式，我們有信心蘇富比會將這些聖物交到佛教徒手中。」

佩沛補充，他曾走訪多間佛寺，並無僧人認為這批珠寶是佛陀的具體遺骸，質疑將寶物視為「遺體」的觀點僅屬少數西方學者的詮釋。

拍賣 印度 香港

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