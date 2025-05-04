內地客五一擠爆 港鐵落馬洲站斷網 無法支付寶、微信買票

五一黃金周第二天，港鐵落馬洲站逼爆，導致手機網路崩潰，大量內地旅客無法購買車票，整個大堂沒有半點空間。（取材自小紅書）

內地五一黃金周假期大批內地旅客訪港，港鐵福田口岸（落馬洲站）2日由於人流擠爆，導致手機網路及車站Wi-Fi系統癱瘓，大量內地旅客無法通過支付寶 及微信 購買車票，乘客未能出示手機車票二維碼，2日晚一度毋須拍卡出閘。不過已面世28年、被部分人視為「落後」的八達通因接收器採用內聯網，不受斷網影響。

綜合港媒報導，今年五一黃金周首兩天分別全日有22.2萬及26.7萬人次內地訪客入境，兩天人數均按年上升，分別增22.2%及39.3%。2日晚「小紅書」上有大量乘客擠爆落馬洲站的圖片，有內地旅客甚至在網上呼籲「回頭是岸」。

五一黃金周第二天，港鐵落馬洲站逼爆，導致手機網路崩潰，大量內地旅客無法購買車票。（取材自小紅書）

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑3日建議，當局應檢視各跨境口岸的網路處理能力，並要求網路供應商加強頻寬及容量，避免再發生同類型事故。他並提議八達通公司應藉今次事故，在跨境口岸向內地旅客宣傳技術優勢，強調在斷網的環境下可1秒內嘟卡付款，只要提前在內地口岸下載旅客版App 及增值，不必購買實體卡，到埗後立即可用。

港府運輸及物流局局長陳美寶即時要求港鐵加強服務，強調會持續監察落馬洲站及各口岸情況。港鐵表示，由於大量乘客同時用手機啟動二維碼，令流動數據及免費Wi-Fi超負荷，已聯絡電訊網路供應商提升手機流動網路數據的處理能力，並增加多一倍Wi-Fi容量。

目前港鐵部分閘機已加入二維碼收款功能，即內地旅客赴港毋須再購買八達通卡，便可透過內地支付平台微信或支付寶，在出閘及入閘時分別掃瞄二維碼扣款。不過該方法的弊端是需要依賴穩定的流動網路，否則手機便無法開啟動態二維碼頁面。

對於港鐵3日凌晨公布的改善措施，方保僑認為提升Wi-Fi的作用不大，只有手機流動網路不勝負荷，人們才會選擇連接Wi-Fi上網，惟Wi-Fi屬於民用及商用的技術，一旦重現2日的事故，相信依然無法應付。

反觀近年被質疑過時落後的八達通，放在2日卻照樣可嘟卡付款。方保僑解釋，由於八達通接收器使用內聯網，嘟卡後1秒內可完成付款，不會受到「網路大塞車」影響。。

翻查資料，八達通旅客版App同樣採用NFC技術，在斷網的環境下毋須1秒可嘟卡付款，只要旅客提前在內地口岸下載App，並選用信用卡等增值，即可啟用手機八達通，毋須額外購買實體卡，過關後立即可嘟卡入閘。