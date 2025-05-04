香港聯和市場翻新保舊 磚砌招牌成打卡熱點

新香港聯和市場。(取材自香港歷史文物官網)

香港 獲評為三級歷史建築的粉嶺聯和市場，上世紀由民間集資成立，曾興盛一時，除了賣魚菜還是鄉民聚腳的娛樂場地，但於2002年結業，荒廢近20年，其間成為電影「每當變幻時」取景點，直至被納入「活化歷史建築夥伴計畫」，才得以保留，今年3月獲頒香港建築文物保護師學活化大獎，

明報報導，負責施工復修的團隊指出，聯和市場留下資料不多，建築圖則亦遺失，團隊入場時發現失修嚴重，只能「摸著石頭過河」復修，包括保留市場「E」形的對稱布局、雙坡屋頂，重建正門簷篷上方的方形立柱、旗杆及招牌等，惟英文招牌因結構問題無法原址安置，成為團隊眼中的美中不足，但該招牌以紅磚重塑置於戶外廣場，成為市民打卡熱點。

據報導，聯和市場是戰後首個私人建設的市場，由建築師莫若燦設計，面積約6800平方呎。市場空間設計左右對稱，呈「E」形布局，東翼及西翼分別為菜市場及魚市場，中間區域售賣肉類，各類貨物以不同區域分隔，符合當時的衛生標準；建築兩側各開一排對流窗，增加採光通風，在無冷氣機的年代，對街市尤其重要。

報導稱，團隊發現，聯和市場原來的圖則已遺失，市場運作半個世紀，惟留下照片不多，可供參考資料有限。曾本治形容復修過程有如摸著石頭過河，例如團隊最初以為市場以石屎興建，但原來大部分是磚結構，只有數條圓柱是石屎建造，估計當年受成本所限，遂用較便宜的磚為主要建材。

報導說，作為一幢以實用為主的建築，聯和市場採用早期現代主義風格，然而有別於一般戰後的市場建築，市場正門上方豎立一支造型獨特的方形立柱，上有旗杆，具裝飾藝術建築風格；配合中英文名稱「聯和市場」及「LUEN WO MARKET」，遠處清晰可見，成為聯和市場一大特色。