香港新聞自由跌至全球第140名 黎智英列10大受迫害媒體人

香港壹傳媒集團創辦人黎智英。（新華社）

總部設在法國巴黎的無國界記者組織（RSF）2日公布2025年「世界新聞自由指數」，中國今年再降6名，為全球倒數第3，排在178名，評比為「非常嚴峻」，被形容為「世界最大記者監獄」；香港 情況同樣堪憂，較去年滑落5名，排名140。香港壹傳媒集團創辦人黎智英 則名列任全球10大被迫害新聞工作者名單。

綜合央廣、大公報報導，由全球媒體聯合成立的「一個自由媒體聯盟」(One Free Press Coalition)在5月3日的世界新聞自由日(World Press Freedom Day)前夕，發布年度的「十大最緊迫」名單(10 Most Urgent)，期盼世人關注那些因為試圖報導真相而遭監禁的媒體記者。這其中包括香港壹傳媒集團創辦人黎智英、以及八旗文化總編輯富察(李延賀)在內。

「十大最緊迫」名單是由保護記者委員會(CPJ)、國際婦女媒體基金會(IWMF)和無國界記者組織(RSF)共同彙整而成。

黎智英自2020年12月以來就被單獨監禁在香港一座安全戒備等級最高的監獄。這位77歲的媒體大亨兼英國公民創辦的蘋果日報，在中國打壓支持民主的倡議行動與新聞自由後已經停刊。

黎智英之子黎崇恩去年底告訴保護記者委員會，「由於對自由的奉獻，他們奪走了黎英的自由。由於他勇敢地挺身捍衛他人，所以他們不讓他和人群接觸」。

黎智英被控串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，以及串謀發布煽動刊物罪，他否認所有指控並且拒絕認罪，北京當局則一再推遲對他的審判。

黎智英案是根據北京2020年實施的國家安全法進行起訴的最知名案件之一，西方國家和人權團體都要求當局釋放他。

此外，香港新聞工作者聯會2日發表聲明指出，有關言論置事實於不顧，顛倒黑白，是徹頭徹尾的政治抹黑，對此予以最嚴厲的譴責。

香港新聞聯指出，香港基本法和香港國安法保障新聞自由，成效有目共睹。根據紫荊研究院今年的民調 顯示，七成半市民認同新聞媒體及傳媒工作者有責任維護國家安全，六成市民認同「基本法」有效保障新聞和言論自由。然而，FCC、RSF對香港良好的新聞環境視而不見，完全跟從美國當局的反華立場。

香港新聞聯表示，香港有沒有新聞自由，香港居民和香港媒體最有發言權。香港新聞聯會堅定維護香港的新聞自由，絕不容外國勢力造謠污衊。上述兩個組織必須立即停止對香港新聞自由的攻擊抹黑。