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47人案獲釋 毛孟靜：監獄生活開始時 幾乎是卡夫卡式

香港新聞組／香港3日電
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香港泛民主派初選案首批出獄者之一的前立法會議員毛孟靜2日發文，形容「監獄生活超現實」。她上傳自己出獄後在家拍攝的照片，她面帶笑容，多了白頭髮，較以前蒼老及消瘦。（取材自臉書）
香港泛民主派初選案首批出獄者之一的前立法會議員毛孟靜2日發文，形容「監獄生活超現實」。她上傳自己出獄後在家拍攝的照片，她面帶笑容，多了白頭髮，較以前蒼老及消瘦。（取材自臉書）

香港泛民主派初選案（或稱47人案）首批出獄者之一的毛孟靜，2日在其臉書發文，稱「監獄生活超現實，開始時幾乎是卡夫卡式」，她的心與其他同案在囚被告同在。

香港泛民主派初選案47名被告中，45人罪成，被判監4年2個月至10年。前立法會議員毛孟靜、譚文豪、郭家麒和范國威被判刑4年2個月，扣除由2021年開始還押的時間，他們於4月29日出獄，是案中首批出獄者。

毛孟靜2日在其臉書以英文發聲，談及獄中生活。她表示感謝外界對她獲釋所表達的關心，也感謝所有支持她的家人及朋友，特別是天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、無國界記者組織及已解散的香港融樂會。

毛孟靜說，「監獄生活超現實，開始時幾乎是卡夫卡式」，由於監獄的社交安排，她沒有遭受到監獄的兩大創傷－「孤獨及無聊」。她在囚期間讀了300多本書，主要是小說，而且她重拾法語。

毛孟靜最後說，「我的心與其他同案在囚被告同在」。

毛孟靜將自己出獄回家後數小時拍攝的照片，上載在臉書上。從照片可見，她面帶笑容，多了白頭髮，較以前蒼老及消瘦。家中掛著「「Welcome Home Mum」的掛飾。

據港媒此前報導，毛孟靜等4人出獄當天，警方在4人囚禁的監獄外嚴密部署。警方安排私家車清晨從監獄把他們接走，車輛均拉上窗簾，在外守候的記者未能看見車內的情況及4人。

當天有多名記者守候在毛孟靜家外，其丈夫Philip Bowring表示，毛孟靜已回到家，心情平靜，預計會在港逗留一段時間，重新適應再次在香港生活，之後可能會到英國探望孫兒。

當天香港01拍攝到范國威返抵寓所附近，形容范當時是在警員陪同下抵達寓所。范國威穿西裝外套，精神不錯，表示多謝香港人及媒體關心。

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