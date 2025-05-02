港最低時薪上調至5.4美元 李家超讚打工仔女是重要基石

港府在五一勞動節調升打工族薪水，官方規定最低工資由每小時40港元上調至42.1港元。 （中新社）

香港港府 在勞動節 宣布調升本地打工族薪水，自即日起，本地官方規定最低工資由每小時40元上調至42.1元（港幣，下同，約5.1美元上調至5.4美元）。

中央社報導，當局表示，根據相關法令，雇員不論是月薪、日薪、時薪、件薪、長工、臨時工、全職或兼職等，也不論是否按雇傭條例的連續性合約受雇，都受到新的法定最低工資保障。

但這項決定不適用於在港工作的海外家庭傭工，當局對海外傭工的工資另有規定。截至去年10月，海外傭工的最低月薪為港幣4990元。

另據大公報報導，1日是五一勞動節，特首李家超在社交平台發文，介紹日前到香港國際機場探訪地勤和工程人員，向他們送上節日祝福。李家超形容打工仔女是「香港的重要基礎力量和基石」，感謝他們辛勤工作為社會創造巨大價值。探訪期間，李家超亦在員工餐廳和機場不同工種勞工交流。

李家超指出，正是他們的不懈努力和專業精神，讓香港機場連年持續獲評為全球最繁忙貨運機場，鞏固了香港國際航空樞紐地位。

此外，李家超表示，由1日起正式取消強積金「對沖」，惠及全港300多萬勞工，改善退休保障，港府同日推出資助計畫，向雇主提供25年、總額超過330億元資助，分擔轉制後部分支出，期望全港雇主以更完善的制度和關懷優化職場環境，保障雇員安全和權益。

李家超讚揚機場員工敬業樂業，很高興聽到員工認為雖然辛苦和充滿挑戰，但認同工作的意義和價值，認為他們的工作對維持香港機場的正常運作和競爭力很重要，強調正是機場不同工種人員的不懈努力，令香港國際航空樞紐地位不斷鞏固，讓香港連年獲選為全球最繁忙貨運機場。