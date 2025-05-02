再評長和賣港口 港媒：北京可用國安法 執迷不悟將頭破血流

香港大公報1日撰文，指長和對北京的嚴正警示「執迷不悟」，必要時北京可以使用涉及國家安全的法律。（路透）

香港 首富李嘉誠旗下長和集團出售海外港口事件仍未有結果，香港親北京報章大公報1日發表評論文章，指長和在關鍵時刻出售港口，「將戰略資源拱手相讓予美國財團，無異於資敵和背叛」。文章警告，若長和對北京的嚴正警示「執迷不悟」，必要時北京可以使用涉及國家安全的法律。

中央社報導，該報發表時評指出，對於長和出售港口一事，中國外交部和國家市場監督管理總局先後發聲，表達了北京中央的強烈關切和嚴正警示，「但長和卻對此充耳不聞，執迷不悟，如果決意一條路走到黑，最終結果必將會碰得頭破血流」，籲長和作出明智抉擇。

時評表示，北京中央的態度自始至終都是非常清晰的，4月27日，國家市場監督管理總局再度就交易表態，指出「交易各方不得採取任何方式規避審查，未獲批准前，不得實施集中，否則將承擔法律責任」。4月28日中國外交部發言人表示高度關注相關交易，「希望有關各方謹慎行事」。

時評表示，「國家兩大部門集中表態，並作出『兩個不得』的明確指令，是前所未有的嚴重警示，話已講得夠清楚了！」

時評指出，「當前美國發動的關稅 戰，是意圖扼殺中國發展的全方位戰爭，從某種意義上說中美兩國正處於你死我活的『戰爭狀態』，美國是我們最大的敵人…在此關鍵時刻，長和將戰略資源拱手相讓予美國財團，無異於資敵和背叛。」

時評又表示，「如果長和堅持一條路走到黑、不撞南牆不回頭，那麼等待它的將是極其嚴重的後果。事實上，可用的法律不只是『反壟斷法』，必要時涉及國家安全的法律都是可以使用的。」

另據明報報導，全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，觀乎中央開腔及評論文章內容，國家市監局審查工作或面臨一些阻礙，有關方面欲向長和進一步施壓。對於可動用什麼國安法律，他指內地涉及國安的法規眾多，《反壟斷法》本身也是其中之一，認為要待中央完成審查後判斷是否牽涉國安問題，才會決定是否動用其他法律處理。

此外，中國外交部駐港特派員崔建春4月29日應約會見香港船東會主席Angad Banga等一行。船東會發言人說，Banga在會上表達船東會將宣揚香港仍有開放、可靠、可合作的國際環境，並積極支持香港航運業界與世界各地持份者更好相互配合，共同維繫全球供應鏈 穩定。