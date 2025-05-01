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學者：香港曾是越南難民第一收容港 今成移出政治難民

香港新聞組／香港1日電
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香港歷史研究者柴宇瀚指出，越戰結束50年，曾經為越南難民「第一收容港」的香港，近年卻製造不少政治難民；圖為香港街頭「全民國家安全教育日」宣傳廣告。（中通社）
香港歷史研究者柴宇瀚指出，越戰結束50年，曾經為越南難民「第一收容港」的香港，近年卻製造不少政治難民；圖為香港街頭「全民國家安全教育日」宣傳廣告。（中通社）

越戰結束50年，曾經為越南難民「第一收容港」的香港，一度接收超過20萬名越南難民，令港府束手無策，更引發多次騷亂事件，多人死傷。香港歷史研究者柴宇瀚指，明白當年越南難民苦況，認為在時代巨輪之下無可避免；而環顧今天，香港不再是收容港，但近年卻製造不少政治難民。

自由亞洲電台報導，1975年4月30日，前名為西貢的胡志明市淪陷，標誌長達近20年的越戰正式結束。北越統一南越後，越南進入嚴厲的社會主義改造時期，民不聊生，百萬計越南人乘簡陋漁船投奔怒海，形成震驚世界的「船民潮」。當時為英國殖民地的香港，自1975年起接收越南難民，4年後英國政府更簽署國際公約，將香港列為「第一收容港」。

隨著難民人數急增，港府於1987年實施甄別政策，因越南政權及戰亂逃港的被定義為「難民」，而因經濟困難赴港的則為「船民」。「船民」將被視為非法入境，不能轉送至第三國家，並須遣返。港府曾會以越南話「北漏洞拉」作廣播開頭，意指「從今以後」，港府已實施甄別政策。

25年間接收逾20萬名越南難民，港府於1990年代開始遣返不合資格的人士，其間多次爆發衝突。1992年，石崗船民中心爆發騷亂，造成多人死傷；1995年5月，沙田白石羈留中心難民與警方爆發大規模衝突，警方共施放3250枚催淚彈；1996年6月，西貢萬宜羈留中心更發生200名難民企圖逃亡騷亂。主權移交中國後，港府遂於1998年取消「第一收容港」政策，至2000年7月關閉最後一個望后石越南難民中心。最終約14萬越南難民被轉送外國，近7萬船民則被遣返。

香港歷史學會理事柴宇瀚認為，當年越南難民潮的最大影響，是喚醒香港對救濟資源分配的關注，令港府思考能持續支持難民多久，並制定相關政策；他亦明白當年越南難民苦況，認為在時代巨輪之下無可避免。

4月30日為越戰結束50年，柴感慨香港曾經為越南難民「第一收容港」，近年卻製造不少政治難民，由當年「輸入」及接收難民，變成「輸出」因政治因素流亡的難民。

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