香港5年19戲院結業 復活節票房同比跌65% 前財爺吐心聲

香港戲院從2020年至今共有19間結束營業，今年是「全港戲院日」連續舉行的第三年，全港53間戲院提供全日統一30港元戲票，盼重燃看戲熱潮。（中通社）

復活節 一連4日長假期，香港 戲院票房僅1267萬元（港幣，下同，約163.3萬美元）收入，較去年大跌約65%。前財政司長曾俊華在臉書發文指，得悉現時全港只有兩套戲正開拍，慨嘆電影市道慘澹，令人心寒。至於戲院結業潮仍持續，單單今年已有3間戲院宣布結業，而在2020年至今共19間戲院結束。

自由亞洲電台報導，第43屆香港電影金像獎27日舉行，「九龍城寨之圍城」獲9大獎項成為大贏家，香港票房達1.1億元。曾俊華同日上午在臉書發文指，日前出席導演杜琪峯70歲大壽派對，與著名導演徐克及演員周潤發等人見面，談及電影市道慘澹，據聞現時全港只有兩套戲正開拍，「大家都有些戚戚然」。他又指，回望8、90年代香港電影業全盛時期，年產過百電影，至後期一年開數十部電影亦不錯，對比現時低位數字，反問「大家怎會不心寒呢」。

面對不明朗經濟環境，電影投資者講求回報，亦要考慮中國市場，電影題材及內容受一定限制。曾俊華直言香港電影業處境「十萬火急」，是否有辦法令行業 「辣手回春」，還是「回暖無期」，相信大家都無答案。他又感謝杜琪峯當年為他助選，形容杜琪峯為「真正的硬漢子」，堅持理想與原則。

除了港產片，曾俊華近日亦到戲院觀看木村拓哉主演的 「型男主廚三星夢：巴黎篇」。他表示，即使主角成為摘星廚神過程困難，但鑽研法國菜期間加入自己文化元素，認為「無論如何，別忘記自己的根、自己的特色，才有機會讓世界看到你」。

的確，香港電影業處境「十萬火急」，除了開戲極少，連戲院也支撐不下去，今年已有3間戲院宣布結業，分別為旺角新寶、北角新光及黃埔嘉禾戲院。2020年疫情 開始至復常後，觀影習慣大變，傳統戲院票房收益大幅下滑，至今共19間戲院宣布結業。

香港戲院票房方面，復活節一連4日長假期，票房僅1267萬元收入，較去年同期3684萬元，跌約65%。而今年賀歲檔期，除夕至年初四5天電影票房，總收入3060萬元，較去年4864萬元下跌37.1%，相比起2019年疫情前7519萬元，更大跌59.3%。

然而，即使去年香港總票房約13億元，較前年下跌約1億元；香港電影包括合拍片的票房，占比卻「逆市」上升，從2021年僅6.55%，上升至去年42%。