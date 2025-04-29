我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為何拒收波音新機？ 中國商務部怪罪美國關稅新政

全美400處式微購物商場 下場不同

香港5年19戲院結業 復活節票房同比跌65% 前財爺吐心聲

香港新聞組／香港29日電
香港戲院從2020年至今共有19間結束營業，今年是「全港戲院日」連續舉行的第三年，全港53間戲院提供全日統一30港元戲票，盼重燃看戲熱潮。（中通社）
香港戲院從2020年至今共有19間結束營業，今年是「全港戲院日」連續舉行的第三年，全港53間戲院提供全日統一30港元戲票，盼重燃看戲熱潮。（中通社）

復活節一連4日長假期，香港戲院票房僅1267萬元（港幣，下同，約163.3萬美元）收入，較去年大跌約65%。前財政司長曾俊華在臉書發文指，得悉現時全港只有兩套戲正開拍，慨嘆電影市道慘澹，令人心寒。至於戲院結業潮仍持續，單單今年已有3間戲院宣布結業，而在2020年至今共19間戲院結束。

自由亞洲電台報導，第43屆香港電影金像獎27日舉行，「九龍城寨之圍城」獲9大獎項成為大贏家，香港票房達1.1億元。曾俊華同日上午在臉書發文指，日前出席導演杜琪峯70歲大壽派對，與著名導演徐克及演員周潤發等人見面，談及電影市道慘澹，據聞現時全港只有兩套戲正開拍，「大家都有些戚戚然」。他又指，回望8、90年代香港電影業全盛時期，年產過百電影，至後期一年開數十部電影亦不錯，對比現時低位數字，反問「大家怎會不心寒呢」。

面對不明朗經濟環境，電影投資者講求回報，亦要考慮中國市場，電影題材及內容受一定限制。曾俊華直言香港電影業處境「十萬火急」，是否有辦法令行業 「辣手回春」，還是「回暖無期」，相信大家都無答案。他又感謝杜琪峯當年為他助選，形容杜琪峯為「真正的硬漢子」，堅持理想與原則。

除了港產片，曾俊華近日亦到戲院觀看木村拓哉主演的 「型男主廚三星夢：巴黎篇」。他表示，即使主角成為摘星廚神過程困難，但鑽研法國菜期間加入自己文化元素，認為「無論如何，別忘記自己的根、自己的特色，才有機會讓世界看到你」。

的確，香港電影業處境「十萬火急」，除了開戲極少，連戲院也支撐不下去，今年已有3間戲院宣布結業，分別為旺角新寶、北角新光及黃埔嘉禾戲院。2020年疫情開始至復常後，觀影習慣大變，傳統戲院票房收益大幅下滑，至今共19間戲院宣布結業。

香港戲院票房方面，復活節一連4日長假期，票房僅1267萬元收入，較去年同期3684萬元，跌約65%。而今年賀歲檔期，除夕至年初四5天電影票房，總收入3060萬元，較去年4864萬元下跌37.1%，相比起2019年疫情前7519萬元，更大跌59.3%。

然而，即使去年香港總票房約13億元，較前年下跌約1億元；香港電影包括合拍片的票房，占比卻「逆市」上升，從2021年僅6.55%，上升至去年42%。

香港 疫情 復活節

上一則

料美加徵關稅 買家提早入貨 港上月出口升18.5%超預期

下一則

港5年1073公僕行為不當被懲處 有人徇私訂場遭勒令退休

延伸閱讀

國泰航空開航香港-達拉斯 每周四班A350型客機營運

國泰航空開航香港-達拉斯 每周四班A350型客機營運
徐克、施南生獲香港金像獎終身成就獎 離婚11年罕同框

徐克、施南生獲香港金像獎終身成就獎 離婚11年罕同框
「罪人」蟬聯周末票房冠軍 「西斯大帝」隔20年又來復仇

「罪人」蟬聯周末票房冠軍 「西斯大帝」隔20年又來復仇
「情歌王子」沙寶亮首當電影男主角 首映票房這麼慘

「情歌王子」沙寶亮首當電影男主角 首映票房這麼慘

熱門新聞

前新加坡總理李顯龍（左）與夫人何晶。新華社

李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大

2025-04-21 13:36
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
一架原計畫交付廈門航空的波音737 MAX飛機，被「退貨」後20日降落在西雅圖。（路透）

被「退貨」的波音機回到西雅圖 中「以牙還牙」開幹了

2025-04-21 02:30
謝先生在離世前收拾了幾個大行李箱，其中最大的黑色行李箱留給岳母，裡面都是妻子的衣服、梳子、照片等遺物。（取材自南方都市報）

深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信

2025-04-26 07:30
中國太陽能面板製造商天合光能位於越南的設施。（路透）

越南、柬埔寨出手了 嚴打中國商品「洗產地」輸往美國

2025-04-22 10:40
多個電商平台將全面取消「僅退款」服務。（取材自紅星新聞／視覺中國圖）

結束內卷 拼多多、淘寶等電商將全面取消「僅退款」

2025-04-22 21:44

超人氣

更多 >
電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎

電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎
高關稅中國撐不下去？美財長：說不定中方會先打給我

高關稅中國撐不下去？美財長：說不定中方會先打給我
洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害

洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害
這款Skechers懶人鞋 亞馬遜：一個月來最低價

這款Skechers懶人鞋 亞馬遜：一個月來最低價
WSJ：越來越多美國人憂心未來而提早申請社安金

WSJ：越來越多美國人憂心未來而提早申請社安金