人權報告：強化數碼監控 港府隱性鎮壓 國際難即時反應
香港人權資訊中心最新發表的《香港人權報告2024》顯示，香港在國安體制持續鞏固下，人權和自由狀況持續惡化。港府透過法律、行政、科技與文化等多種手段，建立制度性打壓的架構，如從場地及發牌規管入手。這種「隱性的」打壓方式難被國際發現，並引起即時反應。
自由亞洲電台、法廣網報導，中心發言人解釋，製作報告是希望「讓香港人權的惡化有據可查、有跡可尋」，他們不願「人權倒退在黑暗中悄然發生，而不被記錄、不被追究」。
香港人權資訊中心發表的最新年報以「危機」形容香港人權被打壓的情況，指港府以更加嚴厲的措施來配合兩條國安法例去打壓人權，令打壓制度化和跨境化，再加上強化的數碼監控，實際上市民正面對持續的審查與白色恐怖，社會籠罩在恐懼之中。
新任香港警務處長周一鳴月中表示，研究未來數年每年新增最多2500部閉路電視，直言市民未來可能「每行幾步」便會見到一部閉路電視，強調安裝閉路電視對破案有幫助。
報告發現23條實施後9個月內至少16人被拘捕，當中4人被起訴，另有13人被通緝；去年有3人因言論相關罪行被判處10至14個月的監禁。
中心憂慮，當局會進一步利用人工智能和人臉識別來進行監控，使不同意見和政治主張受到更強的管控；中心再次呼籲港府撤銷兩條國安法。
報告列出香港人權狀況的6項趨勢，包括國安體制進一步擴權；司法獨立受損與申請法律援助日益困難，包括承辦案件的律師受到審查，法律援助申請審批率下降；監控升級與跨境打壓擴展；行政打壓與「法律戰」成為常態；和平集會消失，公民參與遭到瓦解；及文化與教育自由受限，愛國教育滲透校園。
在行政打壓方面，報告指當局採取表面合法、實質是選擇性執行的手段，如稅務審查、場地及發牌規管等，用以打壓新聞自由及民間活動，而無須動用明顯武力或逮捕。報告指這類「隱性鎮壓」不易引起國際社會即時反應，卻有效讓港府對目標群體進行騷擾及施壓，並向整體社會展示寒蟬效應，令民間對提出法律挑戰卻步。
報告並提出26項建議，包括呼籲國際社會制定對港人權政策，支援公民社會與海外港人；聯合國應加強對香港的獨立監察與追責機制；並建議跨國企業進行人權盡職審查，識別及應對實際或潛在涉及的人權侵害行為，拒絕配合政治審查與監控要求。
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