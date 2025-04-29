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人權報告：強化數碼監控 港府隱性鎮壓 國際難即時反應

香港新聞組／香港29日電
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新任香港警務處長周一鳴表示，未來數年每年擬新增最多2500部閉路電視；圖為在香港政府總部大樓外監視攝影機後的中國國旗和香港特區旗幟。（路透）
新任香港警務處長周一鳴表示，未來數年每年擬新增最多2500部閉路電視；圖為在香港政府總部大樓外監視攝影機後的中國國旗和香港特區旗幟。（路透）

香港人權資訊中心最新發表的《香港人權報告2024》顯示，香港在國安體制持續鞏固下，人權和自由狀況持續惡化。港府透過法律、行政、科技與文化等多種手段，建立制度性打壓的架構，如從場地及發牌規管入手。這種「隱性的」打壓方式難被國際發現，並引起即時反應。

自由亞洲電台、法廣網報導，中心發言人解釋，製作報告是希望「讓香港人權的惡化有據可查、有跡可尋」，他們不願「人權倒退在黑暗中悄然發生，而不被記錄、不被追究」。

香港人權資訊中心發表的最新年報以「危機」形容香港人權被打壓的情況，指港府以更加嚴厲的措施來配合兩條國安法例去打壓人權，令打壓制度化和跨境化，再加上強化的數碼監控，實際上市民正面對持續的審查與白色恐怖，社會籠罩在恐懼之中。

新任香港警務處長周一鳴月中表示，研究未來數年每年新增最多2500部閉路電視，直言市民未來可能「每行幾步」便會見到一部閉路電視，強調安裝閉路電視對破案有幫助。

報告發現23條實施後9個月內至少16人被拘捕，當中4人被起訴，另有13人被通緝；去年有3人因言論相關罪行被判處10至14個月的監禁。

中心憂慮，當局會進一步利用人工智能和人臉識別來進行監控，使不同意見和政治主張受到更強的管控；中心再次呼籲港府撤銷兩條國安法。

報告列出香港人權狀況的6項趨勢，包括國安體制進一步擴權；司法獨立受損與申請法律援助日益困難，包括承辦案件的律師受到審查，法律援助申請審批率下降；監控升級與跨境打壓擴展；行政打壓與「法律戰」成為常態；和平集會消失，公民參與遭到瓦解；及文化與教育自由受限，愛國教育滲透校園。

在行政打壓方面，報告指當局採取表面合法、實質是選擇性執行的手段，如稅務審查、場地及發牌規管等，用以打壓新聞自由及民間活動，而無須動用明顯武力或逮捕。報告指這類「隱性鎮壓」不易引起國際社會即時反應，卻有效讓港府對目標群體進行騷擾及施壓，並向整體社會展示寒蟬效應，令民間對提出法律挑戰卻步。

報告並提出26項建議，包括呼籲國際社會制定對港人權政策，支援公民社會與海外港人；聯合國應加強對香港的獨立監察與追責機制；並建議跨國企業進行人權盡職審查，識別及應對實際或潛在涉及的人權侵害行為，拒絕配合政治審查與監控要求。

香港 港府 人臉識別

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