曾捲食評風波 香港文苑飯莊不停業 將升級裝修改店名

香港示意圖。(圖/shutterstock)

米其林（米芝蓮）必比登推薦餐廳、香港 黃大仙天馬苑商場「文苑飯莊」，曾因與Youtuber爆發食評風波成焦點。

香港01報導，開業兩年的文苑飯莊2日在社交網頁宣布將營業至27日，不過店方27日下午在社交網頁公布取消結業計畫，將由28日起停業，展開為期兩個月行全面升級裝修，其後改名「九龍飯館」重新營業，推出全新菜單與及服務。

文苑飯莊於4月2日在其Facebook專頁發表題為《後會有期》結業公告，稱會營業至今日，未有提及結業原因，不過疑有伏筆，說「將來的某一天，我們希望能再次與大家相逢，把這份熟悉的溫度和用心烹製的粤菜美饌，重新帶到你們面前」。

店方27日下午在專頁發出《文苑飯莊告別通知》帖文，稱「我們團隊目標希望為大家提供更優質的用餐體驗」，公布會由28日起進行全面升級裝修，預計為期兩個月內，在此期間將暫停營業，未有解釋取消停業原因。公告稱，重開後將正式命名為「九龍飯館」，並推出全新菜單與及服務。

文苑飯莊2023年4月黃大仙天馬苑商場開業，去年3月知名Youtuber馬田在其頻道播出到文苑飯莊用膳食評，指用膳體驗差，更被餐廳營運總監禁止拍攝，但同日另一個飲食頻道播放文苑飯莊食評，卻可隨便拍攝更大讚餐廳菜式有水準，引起外界質疑「收錢出廣告」。