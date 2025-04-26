港迎黃金周 熊貓園成吸客賣點 估湧入600內地團

為參觀大熊貓，不少遊客在香港海洋公園排隊等待入場。(中新社)

內地五一勞動節黃金周即將來臨，香港 旅遊、酒店、零售及飲食等業界均已摩拳擦掌，由於有熊貓體育園這個賣點，業界估算，今年會有600個內地旅行團會訪港，較去年同期增加10%、約1.8萬人，有酒店業界表示，目前房間預訂率已達六、七成。

文匯報報導，為迎接五一黃金周，旅發局已推出「香港節慶 文化躍動」主題宣傳，向旅客推廣天后誕、譚公誕、長洲太平清醮等多個香港傳統文化節慶活動，並將於5月1日晚上在灣仔臨時海濱花園舉行以該三大非遺節慶為主題的無人機表演。

此外，還透過小紅書 、微信 、微博、抖音等平台，以及特設網站專頁向內地旅客發放活動資訊與主題旅遊攻略，並邀請多名網紅到港，體驗香港傳統節日和文化氛圍，以吸引更多內地旅客到訪香港。

香港旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，今年首季訪港內地旅客數目按年增加6%至925萬人次。接下來，香港將迎來啟德體育園開幕以及海洋公園一對大熊貓龍鳳胎向公眾亮相後的首個黃金周，估計5天假期的內地旅客增幅將較今年首季更高，由去年約76萬人次增至逾80萬人次。

她說，去年黃金周共有約570個內地入境旅行團到港，估計今年將達約600個團，按年升約10%，涉及約1.8萬人。

在酒店業方面，業界統計資料顯示去年黃金周假期本港整體酒店入住率超過85%，楊淑芬估計今年入住率亦接近90%，房價則與去年相若。