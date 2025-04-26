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香江觀察／走在經濟大勢前頭 港人賣金搶買樓

香港特派員 李春
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港富豪個個長袖善舞，打工仔則講究「識走位」，意思是靈活應變，走在大勢前頭。經濟衰退，夾雜中美關稅大戰，香港人「識走位」特色再度發揚，最新表現是賣金買樓。

金價格持續大漲，傳說內地大媽再度赴港搶金，誰料這時香港人卻開始賣金。連日來，香港中環有回收業務的金鋪，門前時有人龍，那不是搶金的陸客，而是沽金的港人。哪間金鋪回收價高，那間金鋪門前就會排隊，人多時要排半個小時。金店老闆說，這段時間賣金的本地客多了，20個客只有一個是買金的，又說有時日收千萬港元黃金，忙到連飯都趕不及吃；有港人說賣掉家藏黃金，連本帶利拿回來200萬港元(約25.9萬美元)。

港人從來不信只漲不跌，包括黃金。近來金價狂升，有人在媒體上回顧說，約半世紀以來黃金有三次暴漲暴跌，第一次是1970年後的10年，國際金價先急漲後暴跌，跌足28年；第二次1999年國際金價急漲數倍，之後暴跌；第三次是2015年以來，國際金價倍升到今日高位。據之預言，金價要回調了，這催動港人出門賣金成潮。

香港人只信奉一個炒字，賣了金那錢也不能閒著，股市現在仍可能是過山車，最穩陣還是買樓，因樓價再怎麼跌，大不了最後自己居住。在這一思路下，香港上月投資者買樓個案顯著上升，錄得近40%升幅。

香港中原地產數據顯示，新盤市場也多了以公司名義持貨的投資者，上月近60宗，比2月大增近八成。單計今年首季，公司客入市增至703宗，較去年同期上升近5倍。

在今天經濟下滑、地緣政治急劇轉變背景下，香港買樓當然也有風險。但有論者說，金價已累積巨大升幅，再升有限，再跌沒底；而香港樓價過去4年已回落近三成，比2003年SARS疫症後，香港樓價仍錄得逾三倍升幅；若與2008年金融海嘯後相比，香港樓價則升了1.4倍，是以買樓算來算去仍是避風港。

香港 金價 金融海嘯

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