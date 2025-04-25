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涉反送中國安案獲准離港 陳日君赴梵蒂岡出席教宗葬禮

香港新聞組／香港25日電
天主教香港教區榮休主教陳日君樞機（左）在2023年到梵蒂岡後，曾獲教宗方濟各（右）接見。（取材自臉書）
天主教香港教區榮休主教陳日君樞機（左）在2023年到梵蒂岡後，曾獲教宗方濟各（右）接見。（取材自臉書）

教宗方濟各將於26日舉行葬禮，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機，此前因設立基金支援2019反送中運動示威者，被港府指控違反「港區國安法」逮捕，後來交保限制出境。不過，他獲准暫時發還護照，23日晚已搭機前往梵蒂岡，將出席方濟各葬禮。據了解，涉及國安案者，極少數獲准離境。

美聯社24日引述陳日君的秘書表示，陳日君將在喪禮結束後返港，目前未知確切日期。這次並非陳日君首次獲准離港，他於2023年亦獲法庭批准，到梵蒂岡出席天主教榮休教宗本篤16世的葬禮，其間與已故教宗方濟各私人會面。

陳日君因設立「612人道支援基金」，對反送中運動被關押的人士提供協助，2022年5月11日被港警以涉嫌「串謀勾結外國勢力」逮捕，後來雖未被起訴，但禁止離開香港，並定期到警署報到。

法國國際廣播電台報導，陳日君23日已搭機離港，預計於24日下午抵達梵蒂岡。在離港前後不得接受媒體採訪，回港後須按保釋候查的條件，把護照交警方保管，他獲淮離境的安排，與2023年1月出席榮休教宗本篤16世的葬禮相似。

據了解，港府不反對陳日君申請離港的考量，也與上次類似，避免影響正在改善的中梵關係，尤其此次涉及新教宗選舉，中國不希望妨礙與中友好人士順利當選的機會。不過，年屆93歲的陳日君因年齡限制，將不合資格參與選舉下任教宗的會議。

據宗教新聞記者報導，現年93歲的陳日君，已超過80歲以下樞機可參與新教宗選舉投票的年齡限制 ，但22日仍沒有放棄發言權，質疑樞機團團長22日上午9時在羅馬教堂內舉行的首次樞機團總會議時間過於倉卒，讓交通不便和年邁樞機難以準時趕赴羅馬。

質疑

教宗 梵蒂岡 方濟各

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