浙港合作低空經濟 無人機送咖啡上獅子山不是夢

寧波翼新智能公司表示，下個月將在香港進行兩條低空航線的試飛。(圖取自翼新智能官網)

浙港兩地24日簽署合作備忘錄，而浙江寧波公司製造的無人機下月在港試飛，「低空經濟」迎來新契機。

綜合大公、文匯報報導，香港 特首李家超24日率領特區政府代表團與浙江省委書記、省人大常委會主任王浩率領的浙江政府代表，在杭州舉行浙港高層會晤暨浙港合作會議第一次會議。雙方成立新的浙港合作會議機制，浙港兩地在13項重點合作領域，共51個項目達成共識，還簽署了4份涵蓋科技創新、住房安居、經貿合作及青年發展範疇的合作協議。

13項重點合作領域主要涵蓋共建「一帶一路」及商貿投資、金融、科技創新等方面。其中包括支持引進香港管理諮詢、會計、設計、法律及爭議解決等服務機構；支持浙港兩地高校、科研機構、企業聯合開展關鍵核心技術攻關、戰略性新興產業布局和未來產業發展培育；支持浙江高新技術企業赴港上市融資、發行本外幣債券等。

據寧波翼新智能科技有限公司董事長吳昌永表示，「下個月我們即將在香港進行兩條低空航線的試飛，目前正在做前期的準備工作。」他說，「相信在不久的將來，香港市民若是在爬獅子山的時候想喝咖啡，手機點點就能享受無人機的送餐服務了。」

在低空經濟的版圖中，無人機物流配送是最貼近民生的場景之一。2024年，翼新智能拿下了寧波首張無人機物流運營牌照，截至目前已在寧波開通了30餘條航線，基本覆蓋了商圈、景區等人流密集場所。「目前我們的無人機已基本實現每分鐘一公里的飛行時速。」

據報導，寧波翼新智能科技有限公司自主研發的無人機，它不僅擁有最大4.5公斤的載重能力，而且能在中等雨雪天氣中實現精準降落。

吳昌永表示，得知香港正在打造首批低空經濟「監管沙盒」試點後，他立即與香港本土獨角獸企業Lalamove展開合作，最終從72個項目中脫穎而出。「下個月，我們就將在香港進行兩條航線的試飛，其中一條是從香港數碼港至南丫島，另一條是從香港科技園至馬鞍山。如果一切順利的話，後續我們還將在九龍的幾所醫院間進行醫療用品的配送試飛。」

吳昌永說，「比如香港有很多山地、海洋等複雜地形，也存在很多景區、園區等封閉場景，這些目的地使用路面配送存在較多困難，但無人機可以很好地滿足需求。此外，無人機節能環保、高效便捷等特點，也順應了香港市場對於現代物流產業發展的期待。」

吳昌永表示，翼新智能已於香港註冊，或將入駐香港科技園。「目前，公司正與香港大學、香港科技大學團隊商談合作研發無人機躲避障礙、多機種無人機起降平台等方案，未來可同步應用於兩地低空配送網絡。」