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港校拒借場地 「時代革命」導演赴台拍片挑戰港敏感議題

香港新聞組／香港24日電
香港導演周冠威曾執導反修例運動紀錄片「時代革命」，因而被香港當局視為敏感人物。（取材自維基百科）
香港導演周冠威曾執導反修例運動紀錄片「時代革命」，因而被香港當局視為敏感人物。（取材自維基百科）

曾執導紀錄片「時代革命」的香港導演周冠威，因被視為「敏感人物」而在港遭「封殺」。為突破困局，他決定將最新作品「Deadline」（暫名）移師台灣拍攝。他坦言，這是無可奈何的決定，但亦視之為一條新出路。盡管處境艱難，仍有來自香港的演員及幕後人員挺身而出，加入其團隊，以實際行動支持周冠威。

自由亞洲電台報導，自2019年反修例運動紀錄片「時代革命」面世後，周冠威在香港已成「紅線人物」，其舊作「幻愛」亦遭取消重映。今次籌備新作「Deadline」，聚焦學童自殺及學生壓力議題，在香港同樣困難重重。

周冠威近日在台灣拍攝期間受訪，透露在香港難以找到合適拍攝場地。他表示：「這部電影我需要一所中學，但香港的中學都很敏感，他們很想借但不能夠，他們有恐懼。連學校也找不到，如何能拍這個故事呢？所以我是無可奈何要到台灣找中學去拍攝新電影，我覺得是一條出路。」

談到在台灣工作的困難，周冠威坦言語言是一大障礙。盡管面對語言和文化差異，周冠威仍認為，在台灣能享受創作自由，是值得的選擇。「在香港，我很難以自己的名義籌拍電影。但在台灣，至少有更多人願意合作，也讓我看到繼續拍電影的希望。」

香港演員黃秋生表示，他拍戲只看劇本和故事合不合理，不會想太多政治問題。（本報資料...
香港演員黃秋生表示，他拍戲只看劇本和故事合不合理，不會想太多政治問題。（本報資料照片）

在新片中，唯一一位來自香港的演員是影帝黃秋生。他透露，早於一年多前透過中間人得知周冠威有意拍攝有關學童自殺的題材，當時便建議他轉往台灣拍攝。對於演出是否會帶來政治壓力，黃秋生直言：「我十多年沒拍過中國大陸資金的電影，也沒考慮這會否惹麻煩。我拍戲只看劇本和故事合不合理，不會想太多政治問題。」

他更直言：「如果你想政治就等於說你想宗教、去想人家性取向一樣，一樣的神經病的。我做人就這樣，我不管你是相信什麼，反正我就看故事和看你的能力，能不能做到就這麼簡單。」

擔任新作攝影師的司徒一雷，過去曾與周冠威合作「幻愛」，他是少數參與「Deadline」的香港幕後成員之一。他表示，一聽到周冠威要拍新片，便毫不猶豫答應加入。

雖然周冠威如今成為香港的「禁忌名字」，其新作能否在本地上映仍是未知數。不過司徒一雷指出，即使最終未能在香港戲院上映，現今網上平台眾多，觀眾仍有機會欣賞周冠威的作品。

香港演員黃秋生表示，他拍戲只看劇本和故事合不合理，不會想太多政治問題。（本報資料...
香港演員黃秋生表示，他拍戲只看劇本和故事合不合理，不會想太多政治問題。（本報資料照片）

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