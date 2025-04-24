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THE高等教育排名 港6大學亞洲50強 港大連2年第6

香港新聞組／香港24日電
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2025年度泰晤士高等教育（THE）亞洲大學排名公布，香港大學連續兩年排名第六，居全港第一。（中央社）
2025年度泰晤士高等教育（THE）亞洲大學排名公布，香港大學連續兩年排名第六，居全港第一。（中央社）

2025年度泰晤士高等教育（THE）亞洲大學排名公布，多所香港學府均取得佳績，共6所大學打入50強。其中香港大學連續兩年排名第6，全港第一；香港中文大學排名第9，較去年升一位；香港科技大學與去年排名相同排第12；香港城市大學則微跌一位至第16；香港理工大學微升一位至第18。另香港浸會大學進步較明顯，上升13位至第50位，為該校近年最佳表現。

大公、文匯報報導，今年共有853間來自35個亞洲國家或地區的大學上榜，評審指標包括產業、國際展望、研究質量、研究環境及教學。排名第6的港大昨回覆傳媒查詢指，作為區內領先學府，該校一直為學生提供優質教育，在教學、研究及知識交流等多方面力求卓越，進一步提升港大在國際間的聲譽。

中大發言人指，該校已是連續第8年躋身亞洲前10，充分展現大學在研究及教育的卓越表現，該校會繼續致力於研究、教育和創新方面追求卓越，助力香港發展為國際創科中心及國際專上教育樞紐，為香港、國家，以至全球社會作出貢獻。

科大表示，欣悉在最新排名繼續位列全港三甲，並以此作鼓勵。大學將繼續努力，在教學產研各方面追求卓越，致力為社會作出貢獻。

城大就指，該校繼續躋身亞洲20強，位列第16，其中於「產業」指標獲滿分，為全亞洲榜首，另「國際展望」也是全港第一。校長梅彥昌表示，該校教研水平持續進步，並推動國際化教育，最近更蟬聯THE本年度全球最國際化大學，望能鞏固香港作為亞洲區和國際專上教育樞紐地位。

浸大發言人指，該校於THE亞洲排名由2023年第100零5位，兩年間攀升至第50，肯定了大學在研究質素和研究環境顯著提升，對能夠晉身亞洲最頂尖50間大學之一感到欣喜，並會以此作為提升教學和研究水平的重要參考。浸大強調該校尤其專注於創意媒體、健康與藥物研發、人文和文化、數據分析與人工智能等關鍵領域，積極拓展和深化跨學科創新研究，並致力推動成果轉化，惠及社群。

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