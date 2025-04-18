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關注關稅風波 香港主教復活節文告稱憂慮

香港特派員李春／香港18日電
香港立法會17日辯論財政預算案，多名議員發言表達美國關稅措施對香港的影響。圖為香港立法會會議現場。（新華社）
香港立法會17日辯論財政預算案，多名議員發言表達美國關稅措施對香港的影響。圖為香港立法會會議現場。（新華社）

美國關稅衝擊波和地緣政治變局，香港社會從旁觀轉向高度關注，天主教香港教區主教的復活節文告，都說為之表示憂慮；香港立法會辯論財政預算案，議員發言多表關注美國關稅措施的影響。

天主教香港教區主教周守仁17日發表復活節文告，說他在撰寫文告時，美國總統川普宣布針對全球各國和地區加徵關稅，令全球情緒變得黯淡、擔憂和悲觀，愈來愈令人擔心全球經濟可能出現衰退，而區域戰爭、地緣政治緊張局勢和自然災害亦可能同時出現，那些經濟條件差、國際或社會地位低微的人民，永遠是最受苦的一群。

周守仁稱，二戰後各國多年來建立的所謂「國際社會」，以及「世界秩序」出現根本性的改變，但最重要的是，即使在最黑暗的時刻，也不要失去希望，要相信希望的集體力量和人的意志力，也要相信作為全球公民的聯合行動，團結起來便可帶來改變。

香港立法會17日繼續辯論財政預算案，多名議員發言中都表達美國關稅措施對香港的影響。議員鄭泳舜稱，地緣政治不斷轉變 ，美國關稅政策和環球市場不明朗的趨勢下，香港難以獨善其身，支持加強版財政整合策略，嚴控公共開支，包括公務員凍薪，長遠須研究精簡公務員編制，期望當局在節流同時，減少對市民影響。

議員鄧家彪稱，港府要預估極端狀況，準備應對方案，美國挑起關稅戰，香港堅持零關稅和自由港的定位；議員張欣宇說，在風高浪急大環境下，發展經濟、鞏固人心，才是港府最重要任務，港府節流時應先檢討內部編制，避免向市民開刀。

香港代表工商界的政黨經民聯，就應對全球關稅戰向港府提出三方面建議。包括及時採取措施支援商界、發揮國際航運貿易中心以拓展貿易空間、及強化國際金融中心競爭力，吸引國際資金。其中提出建議，設法爭取有意從美國退市的中概股，優先選擇回流香港上市。 經民聯主席盧偉國認為，美國向貿易伙伴徵收對等關稅，對香港既是挑戰亦是機遇，香港要運用國際金融、航運、及貿易中心地位，把貿易戰轉化為發展機遇。

香港 關稅 港府

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