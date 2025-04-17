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香港建造業意外頻發 「棚紙」未搭先簽 檢驗員被轟荒唐

香港新聞組／香港17日電
香港申訴專員公署揭露現行監管制度存在多項漏洞及執法不力的問題。圖為深水埗一正在興建中的樓宇，示意圖。（中通社）
香港申訴專員公署揭露現行監管制度存在多項漏洞及執法不力的問題。圖為深水埗一正在興建中的樓宇，示意圖。（中通社）

香港申訴專員公署16日公布一項建造業職安健康的大型主動調查報告，揭露現行監管制度存在多項漏洞及執法不力的問題，公署發現多宗個案顯示合資格者未有妥善檢查，就簽紙確認裝置安全，最誇張的個案是竹棚未搭建好，有關人等已簽署「棚紙」確認安全。

文匯報報導，申訴專員陳積志形容情況荒唐，指此類失職行為可能直接導致人命傷亡；更稱令人懷疑「預簽」做法是否普遍存在，建議勞工處「多管齊下」加強監察。

2018年至2023年6月期間，香港建造業共發生108宗致命工業意外，占全港各行業的致命工業意外逾八成。該108宗意外中，45宗涉及裝修及維修工程，比率高達42%。

申訴專員公署因應近年建造業工程頻頻出現致命工業意外，展開主動調查行動，審閱多達40箱合共逾9萬頁文件、接近70宗獨立調查個案，並多次派員到不同類型的工地實地考察。陳積志表示，今次是該署多年來最大規模的調查行動，發現不少安全隱患。例如，有一宗個案涉及有住宅單位需要在外牆搭建吊棚以進行更換外牆去水喉工程，相關合資格者竟在搭棚前已預先簽署確認安全的「棚紙」。

明報報導，報告又提及一宗工人高處墜下死亡個案，死者獲提供的安全帶通過檢驗，但勞工處調查發現安全帶金屬纜未能提供足夠人體下墜保護，揭發檢驗在五金鋪內進行，而這名註冊專業工程師的「合資格檢驗員」，竟然根本不知工地現場如何使用該金屬纜。

陳積志說，長遠應研究建立電子平台供承建商及合資格者上載檢查紀錄及表格，以便監察及突擊抽查，杜絕預先填寫等不專業甚至是刑事欺詐行為。報告稱勞工處表示會增加對安全從業員的監察。

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