港違例停車將加罰至51.5美元 的哥嘆：上個廁所被抄牌
香港新一份財政預算案提出檢討交通違例事項的定額罰款等交通收費，港府擬將違例停車的定額罰款（俗稱「牛肉乾」）金額，由現時的320元加至400元（港幣，下同，約41.2至51.5美元），其他如超速等違例行為罰款提高五成，估計每年為庫房增加約20億港元（約2.5億美元）收入；有的哥嘆，停個車去廁所都被抄牌，港府將於25日在立法會交通事務委員會會議提出具體安排。
綜合港媒報導，有立法會議員認為港府收費加價及削福利需考慮市民的情緒壓力，另有議員相信加罰款會進一步打擊車主消費意欲。
有的士司機直斥做法是「乞兒兜中拎錢」，認為加價80元過高，亦指現時車位及停車場嚴重不足，導致違泊情況發生。有司機表示，以往抄牌情況較合理，的士司機有時需要去廁所，警方會觸摸車頭蓋探測溫度，就司機離開車輛的時間決定是否抄牌。惟現在不論情況，一概抄牌。有司機嘆，以往一個月或收兩張「牛肉乾」，現時一個月收4至5張告票，是以往的雙倍。
運輸及物流局16日發帖指，香港的交通違例罰款和咪表收費已超過30年沒有調整，其間通膨已達70%。與其他國際城市相比，香港的交通違例罰款水平亦明顯偏低，以違例停車為例，新加坡、倫敦和澳洲新南威爾斯州的罰款水平，最高達香港水平的10倍；而超速駕駛罰款水平最高達香港水平的22倍。
運輸及物流局又稱，近期交通數據顯示，超速、沒遵從道路標記等部分危險駕駛行為有上升趨勢，今年首季致命交通事故較去年同期增4成，過去3年違泊數字亦持續高企。
根據建議，超速駕駛、雙白線切線、衝紅燈、在黃格內停車、在禁區上落客、駕駛時使用手機等19項違規事項，擬增加罰款金額約50%，以增強阻嚇力。以超速駕駛為例，現時速度限制最高不多於每小時15公里，定額罰款額是320元，日後若加價50%即是480元，若汽車超速嚴重，最高罰款更可由1000元增至1500元。
港府連年財赤，今年《財政預算案》稱會檢視電動私家車牌照費、咪表收費、交通違例定額罰款等，預計每年增加20億元收入。
立法會交通事務委員會委員張欣宇認為，當局擬調高其他交通違例罰款無可厚非，不過，張欣宇認為當局加費時機不理想，因港府於其他範疇加價及削福利，需考慮市民情緒壓力。
實政圓桌立法會議員田北辰認同增加罰款無可厚非，但應檢討新道路的車速限制，指警方加強抄牌及加罰款絕對會打擊夜市消費，「我同好多朋友打完夜球都不吃東西，就是被抄牌抄到怕」。
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