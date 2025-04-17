港違例停車將加罰至51.5美元 的哥嘆：上個廁所被抄牌

香港將違例泊車罰款由320元增至400元，私家車停車收費表則由每節2元倍增至4元。（中通社）

香港 新一份財政預算案提出檢討交通違例事項的定額罰款等交通收費，港府 擬將違例停車的定額罰款（俗稱「牛肉乾」）金額，由現時的320元加至400元（港幣，下同，約41.2至51.5美元），其他如超速等違例行為罰款提高五成，估計每年為庫房增加約20億港元（約2.5億美元）收入；有的哥嘆，停個車去廁所都被抄牌，港府將於25日在立法會交通事務委員會會議提出具體安排。

綜合港媒報導，有立法會議員認為港府收費加價及削福利需考慮市民的情緒壓力，另有議員相信加罰款會進一步打擊車主消費意欲。

有的士司機直斥做法是「乞兒兜中拎錢」，認為加價80元過高，亦指現時車位及停車場嚴重不足，導致違泊情況發生。有司機表示，以往抄牌情況較合理，的士司機有時需要去廁所，警方會觸摸車頭蓋探測溫度，就司機離開車輛的時間決定是否抄牌。惟現在不論情況，一概抄牌。有司機嘆，以往一個月或收兩張「牛肉乾」，現時一個月收4至5張告票，是以往的雙倍。

運輸及物流局16日發帖指，香港的交通違例罰款和咪表收費已超過30年沒有調整，其間通膨已達70%。與其他國際城市相比，香港的交通違例罰款水平亦明顯偏低，以違例停車為例，新加坡 、倫敦和澳洲新南威爾斯州的罰款水平，最高達香港水平的10倍；而超速駕駛罰款水平最高達香港水平的22倍。

運輸及物流局又稱，近期交通數據顯示，超速、沒遵從道路標記等部分危險駕駛行為有上升趨勢，今年首季致命交通事故較去年同期增4成，過去3年違泊數字亦持續高企。

根據建議，超速駕駛、雙白線切線、衝紅燈、在黃格內停車、在禁區上落客、駕駛時使用手機等19項違規事項，擬增加罰款金額約50%，以增強阻嚇力。以超速駕駛為例，現時速度限制最高不多於每小時15公里，定額罰款額是320元，日後若加價50%即是480元，若汽車超速嚴重，最高罰款更可由1000元增至1500元。

港府連年財赤，今年《財政預算案》稱會檢視電動私家車牌照費、咪表收費、交通違例定額罰款等，預計每年增加20億元收入。

立法會交通事務委員會委員張欣宇認為，當局擬調高其他交通違例罰款無可厚非，不過，張欣宇認為當局加費時機不理想，因港府於其他範疇加價及削福利，需考慮市民情緒壓力。

實政圓桌立法會議員田北辰認同增加罰款無可厚非，但應檢討新道路的車速限制，指警方加強抄牌及加罰款絕對會打擊夜市消費，「我同好多朋友打完夜球都不吃東西，就是被抄牌抄到怕」。