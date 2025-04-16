李家超：正視國安 別「好了傷疤忘了痛」

「全民國家安全教育日」開幕，香港特區行政長官李家超出席開幕典禮，並發表主旨講話。(中通社)

香港 特首李家超昨日在「全民國家安全教育日」開幕禮致辭表示，香港經歷了「黑暴」、港版「顏色革命」的慘痛，好不容易穩定下來，大家不能「好了傷疤忘了痛」，要正視國安風險；他批評美國打擊中國和香港已變成「狂態」，更拿貿易作武器，對港施加「對等關稅 」，重申香港會保持基本零關稅的自由港地位，奉行開放自由貿易。

綜合明報、大公報報導，李家超表示，香港國安法公布實施五年以來，社會穩定了，但不能「好了傷疤忘了痛」，不能忘記當年「港獨」肆虐、「黑暴」打砸縱火，本土恐怖分子放炸彈和殺害無辜的圖謀；不能忘記外部勢力粗暴插手香港事務，無所不用其極的卑劣手段。

李家超表示，香港經濟實力國際不容忽視，國際金融中心地位排名世界第三，世界競爭力排名第五、人才競爭力重回十大，繼續是世界排名第一的還包括投資環境、國際貿易、商業法規、航空貨運量等。

李家超強調，世界變局正加速，香港未來面對國安的風險會更風高浪急，尤其美國打擊中國和香港已變成「狂態」，最近更心血來潮拿貿易作武器，對香港施加145%的所謂對等關稅，這不但展現美國滿口歪理，更示範了美國霸權自居的真面目。

李家超說，關稅戰已經改變了世界貿易秩序，新秩序將會形成，過程中香港有危有機，港府 正研究新秩序可產生的新機遇。他說，香港是一個零關稅的自由港，可吸引更多貿易、更多商業活動、更多新藍海，加上香港人的韌性、靈活多變、善拚敢贏的基因，香港會再一次乘風破浪、烈火見真金。

在關稅戰上，全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，中央期望工商界一同「企硬」、拒讓步，國家會支援業界，否則即使向美方的不公平及不合理條件低頭，亦不會獲美國善待。