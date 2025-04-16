升溫砲轟 夏寶龍：美對港不是要稅是要我們的命

港澳辦主任夏寶龍痛斥美國對香港加徵關稅霸道無恥，並稱「美國不是要我們的稅，而是要我們的命」。(中通社)

港澳辦主任夏寶龍15日在香港 的「全民國家安全教育日」透過影像發表致辭，痛斥美國對香港加徵關稅 霸道無恥。他表示，「美國不是要我們的稅，而是要我們的命」，形容美國是破壞香港的最大黑手，打壓無所不用其極。分析認為，夏寶龍是在提醒香港人「打仗了」。

綜合香港01、大公文匯網報導，15日是第十個「全民國家安全教育日」，香港維護國家安全委員會舉辦「全民國家安全教育日」開幕禮暨主題講座。夏寶龍以視訊發言稱，美國對香港徵收145％關稅是「蠻橫霸道」。過去10年，美國對香港貿易順差達2715億美元，香港是美國最大貿易順差地，但美國依然對香港如此加徵關稅，簡直「無恥之極」。

夏寶龍說，這讓世人更加看清美國見不得香港好，是破壞香港人權自由、法治秩序和繁榮的最大黑手，「它不是要我們的『稅』，而是要我們的『命』。」他並提及，無論是關稅戰、貿易戰 還是其他什麼戰，沒什麼好怕的，天塌不下來。若認為向求美國獻媚求饒，就能換取和平尊重，是「極其幼稚」，「大家要丟掉幻想」。

夏寶龍還指出，「外部勢力妄圖搞亂香港，讓香港回到過去的動盪不安、一窮二白、任人割痴，都是癡心妄想」。他強調，中國人民從苦難中一路走來，「誰妄圖讓我們重回積貧積弱，誰就是我們的敵人」。美國再三對香港打壓，只會加速其在港代理人滅亡，必遭反噬。

夏寶龍呼籲，希望工商界要支持香港、投資香港，把好的資源吸引到香港、留在香港，為香港繁榮穩定注入更多活水。